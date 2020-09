Lleno de cualidades

Durante su paso por las Ligas Menores, el sonorense Isaac Paredes fue considerado como uno de los mejores prospectos mexicanos para las Grandes Ligas.

El empresario Fernando Aguirre, dueño de los Erie SeaWolves, filial Doble A de los Tigres de Detroit, elogió el bateo y ofensiva del joven pelotero.

"Ya lo vi jugar. Comenzó bateando .500 en los primeros siete u ocho juegos; lo están intercalando también en segunda y tercera base para ver dónde tiene mejor chance de subir", expresó Aguirre.

Las cualidades que mostró Paredes en las Menores y en el spring training lo llevaron a las comparaciones con el referente latino Miguel Cabrera, quien además es su compañero en Detroit.

"¿Por qué no?, ¿por qué no seguir el ejemplo de un líder de un equipo? Pero la verdad, Detroit tiene un buen equipo a futuro. Hay demasiados prospectos desarrollándose y en unos dos o tres años vamos a traer buen equipo, esperemos, y desarrollarnos, aprenderle a los jugadores para ser grande como Migui (Cabrera)", aseguró Paredes en conferencia telefónica.

El primera base venezolano ha sido dos veces JMV en las Mayores, cuatro veces campeón de bateo y consiguió la Triple Corona en 2012.

"...yo tenía muchos consejos de muchos jugadores con experiencia, te diría Miguel Cabrera, que me toca convivir mucho con él, es una persona bastante humilde, me da consejos buenos, y pues qué más queda, aprenderle a estrellas como Cabrera", puntualizó el pelotero de 21 años.

Ya con el respaldo de Cabrera, Isaac Paredes, sigue firme en su sueño de mantenerse activo en la MLB.

A LEVANTARSE

Como le ha sucedido a estrellas del beisbol, el joven Isaac Paredes tropezó con su primera piedra días después de su debut en MLB.

De pegar un Grand Slam, el madero del mexicano enmudeció.

"El beisbol es el mismo, lo que pasa (es) que estamos compitiendo contra otro tipo de jugadores y hay que saber llevar esto. Sabemos que a todo el mundo le pasa, le ha pasado a jugadores estrellas y que no le pueda pasar a un novato.

"Me siento bien porque lo bueno que me está pasando al principio y a aprender rápido de todo esto. La verdad que esto me motiva a seguir trabajando. Uno va a trabajar rápido para salir de esta situación, hemos trabajando mucho en la jaula de bateo, con la pierna arriba, he estado trabajando con los coaches", remarcó el hermosillense.

Por lo pronto está tratando de ayudar a Detroit para conseguir el pase a los postemporada.

´No me cansé de luchar´

Isaac Paredes nunca perdió la fe de que llegaría el momento de debutar en las Mayores, pese a la emergencia sanitaria presente.

"Ha sido un año muy difícil para todos. Es una pandemia en el mundo y mucha gente lamentablemente cayeron los ánimos, sobre todo en el País de nosotros. Muchas personas dejaron de luchar por sus sueños por todo lo que está pasando, y yo mismo me metí en la mente que tenía que ser un año bueno porque tengo familia, amigos, hermanos y yo tenía que hacerlo por ellos y fue algo muy bonito y emocionante cumplir el sueño de jugar en el mejor beisbol del mundo", recordó.

"No me cansé de luchar para llegar en donde estoy ahorita, desde el sprint training hasta hoy, y las cosas no estaban saliendo como uno lo planeaba individualmente, pero estoy contento con todo esto que he logrado hasta hoy", añadió.