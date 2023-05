Pete Alonso, con fuego en el bat

En su primera campaña fue "Novato del Año" en la Liga Nacional y formó parte del Juego de Estrellas, luego de volarse la barda en 53 ocasiones.

Su mejor actuación fue en el Home Run Derby, al ganarle a Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, por marcador 23-22.

Con la reducción de enfrentamientos por el tema de la pandemia de Covid-19, el nacido en Florida apenas mandó la pelota del otro lado del parque 16 veces en 57 juegos en 2020, su peor cosecha hasta ahora.

Esa baja le sirvió para motivarse. La explosividad del "Oso Polar" se mantuvo equilibrada en 2021 con 37 cuadrangulares y en 2022 con 40.

Se estima que el primera base de Mets alcance o supere los 60 vuelacercas en lo que resta de la campaña.

"Lo que me enorgullece este año es que he estado dando mis paseos (en el diamante). He tenido turnos al bate de alta calidad.

"Golpear (la bola) es algo entre un arte y una ciencia. Quieres hacer tu tarea. No sabes cómo es hasta que estás en la caja (de bateo) en un juego", afirma Alonso, quien en 2023 alcanzó un salario de 14.5 millones de dólares con el equipo de Queens.

Detrás de Pete están Jorge Soler de los Marlins de Miami, Matt Olson de los Bravos de Atlanta, Aaron Judge de los Yanquis de Nueva York y Max Muncy de los Dodgers, con 17 cuadrangulares.