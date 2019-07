Llegaría al América Fabricio Bustos

CIUDAD DE MÉXICO.

En Argentina consideran a Fabricio Bustos como un jugador aguerrido y de buenas cualidades como lateral por derecha.



Pese a su edad (23), también se ha caracterizado por su fuerte intensidad dentro de la cancha, sin importar si es un duelo oficial o un entrenamiento, en el que hay que entrarle duro al balón, aunque lo tenga Lionel Messi.

Es de la estirpe del Club Atlético Independiente, orgullo rojo que no dudan que haga el salto fuera de la liga argentina, incluso a México, donde habría una posibilidad de acercarse al América.



Originario de Ucacha, Córdoba, persiguió su sueño de convertirse en futbolista profesional. A los 11 años pasó las pruebas para las juveniles del Independiente, donde su crecimiento fue abrumador y no por nada le empezaron a bautizar con motes de "el tractor".



Fue en diciembre de 2016 que Bustos hizo realidad su sueño, jugar en Primera. Bajo las órdenes de Gabriel Milito tuvo actividad hasta convertirse en un elemento importante para los de Fabricio Bustos.

Los anhelados llamados a selección no se hicieron esperar. Tuvo convocatorias por Sampaoli y por el actual estratega Lionel Scaloni; sin embargo, no superó los filtros para la Copa América 2019. Incluso, tuvo un choque con Messi mientras vestían la albiceleste en un interescuadras. Fabricio entró con exceso al astro del Barcelona, quien no dudó en regañar al muchacho.



"Obvio que no es lindo tener un crece con él (Messi), pero tampoco fue de mala manera, entré fuerte al balón... Después pidió disculpas y creo que me sirvió como experiencia para lo que viene", relató en su momento.

Periodistas en Argentina coinciden que Fabricio está en un buen momento para jugar en el extranjero, pero su alto costo (casi 10 millones de dólares) han frenado los intereses de diversos equipos europeos.



Sin embargo, podría ser usado como moneda de cambio si la situación del Independiente no mejora entre pleitos legales y de investigaciones en el manejo de fondos, por lo que el campeón de la Copa Sudamericana 2017 podría ser una opción a negociar de Los Rojos con el América, en el caso de los adeudos por el fichaje de Silvio Romero y Cecilio Domínguez, además de la multa que la FIFA le imponga al club argentino.