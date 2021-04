Llega para concientizar

"Para mí era fundamental que por un lado no fuera melodrama, como que no hubiera esa sensación de ´pobrecito, mira la tragedia que le pasó´ y quedarnos en eso, sino poder trascender, estar con el personaje principal y darnos cuenta que la vida sigue pasando con cosas que generan placer, oportunidades y retos. Era importante no encasillarlo y no poner al personaje en un lugar como del prototipo de ´ah, pobrecito´", cuenta.

LA TRAMA

Chenillo Alazraki escribió la película junto con Ari Brickman, quien también es el protagonista. El filme retrata al personaje llamado Jonás, como un dentista y papá de dos niñas que sufre un accidente vehicular en el cual las bolsas de su coche se activan sin motivo, que lo deja ciego. A través de esto comienza una batalla con la armadora de su auto y con la nueva vida que le toca llevar, a lado de su esposa Amanda, interpretada por Bárbara Mori.

Según la directora, la producción funciona en dos niveles, debido a estas dos luchas: por una parte se encuentra la búsqueda del sentido a lado de la familia, y por otra el motor de la trama, que es el combate contra una injusticia que cambió la vida del protagonista y de quienes lo rodean.

"En México hay toda esta amabilidad y disposición de ayudar a los demás, pero por otro lado hay un miedo a lo diferente, cuesta trabajo aceptarlo como parte del entorno normal, aun hay muchos prejuicios que tenemos que romper y ser incluyentes", dijo.

A Brickman se le colocaron unos lentes de contacto que le impedían la vista para adaptarse a su papel, y hubo acercamiento con personas ciegas que compartieron sus experiencias, para que el filme fuera verosímil, compartió la cineasta.

Todo lo Invisible compitió en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2020. Chenillo ganó en este festival el Premio del Público por Cinco Días sin Nora, en 2008, compitió en 2013 con Paraíso y presentó en 2015 el documental El Aula Vacía.