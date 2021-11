Llega a cartelera "Cazafantasmas"

NADA FÁCIL

"Fue mucha presión el animarme a hacerlo, he estado en el set de este filme desde los seis años, Ghostbusters ha sido parte de mi vida desde que puedo recordar y la gente siempre me preguntaba si yo haría una película sobre esto y no lo sabía, porque se sentía como un desafío realmente intimidante.

"No fue hasta que descubrí esta historia que resultó muy personal para mí, como mi propio viaje por tomar esto en mis manos. Es una historia de estos niños y su camino por acercarse a este universo también, tal como sucedió conmigo", compartió Reitman en entrevista.

Encontrando el equilibrio perfecto entre lo que él como autor quería plasmar de la obra de su padre, su propia visión y el mantener la esencia del proyecto para complacer a los fans de la saga, el canadiense de 44 años dijo que contará con la combinación ideal de frescura y nostalgia, para no defraudar a nadie.

| Diversión al por mayor.

INNOVADORA

"Gil Kenan (escritor) y yo hicimos una lista de todo lo sabíamos que debía estar en este filme, ya sea personajes familiares como los mini hombres malvaviscos, las mochilas de protones o el Ecto-1 (vehículo de los Cazafantasmas).

"Pero también queríamos mostrar cosas de una forma nueva, queríamos agregar armas, locaciones y aventuras mientras acompañamos a estos nuevos chicos guiados por Paul Rudd (Mr. Grooberson)", explicó el cineasta.

Por si fuera poco, la producción reunirá a los integrantes del elenco original, Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson.

"Fue asombroso ver a los Cazafantasmas parados uno tras otro, ¡Fue como tener a Los Beatles enfrente!", expresó emocionado.

La nueva versión, que llega a las salas nacionales hoy jueves, estará dedicada al fallecido actor Harold Ramis, quien coescribió el guión de las primeras dos películas e interpretó al físico nuclear Egon Spengler.

"La primera persona en leer el guión fue mi padre y las siguientes fueron la familia de Harold, nunca habría hecho este filme si no se hubieran sentido cómodos con ello.

"Y lo que puedo asegurar es que si son fans de él y su personaje estoy seguro que amarán este filme", destacó.

DEDICATORIA ESPECIAL

