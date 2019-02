Llama el Presidente a las empresas que cobran por los ductos parados: 'entiendan que es injusto'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que se respetarán los contratos de las tres empresas a las que se le pagan miles de millones por la renta de ductos que no funcionan, pero les pidió que contribuyan, que entiendan que es injusto.

El Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado esta mañana sobre la respuesta de Grupo Energy, de Grupo Carso, que defendió la legalidad de sus gasoductos al señalar que se los adjudicó en procesos internacionales transparentes y públicos. López Obrador hizo un llamado esta mañana, pues dijo su Gobierno respetará esos contratos aunque sean injustos, a que las empresas contribuyan para resolver esos asuntos.

"También, que ahora nosotros vamos a pedir a los que están impidiendo la construcción de estas obras, explicarles lo que nos está costando, lo que debió hacer el Gobierno anterior. Incluso la misma empresa, [debió] darlo a conocer: ´Estoy cobrando y me siento mal, ya no puedo ir a la Iglesia, tengo problemas de conciencia, quiero estar bien conmigo mismo´", dijo.

El Presidente reiteró a los empresarios que no quieran cooperan que no se preocupen, porque los contratos se van a respetar: "No vamos a suspender contratos; nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Si hay algunos empresarios que quieran ayudar, pues son bienvenidos, sino que no se preocupen, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y vamos a estarles informando".

López Obrador insistió en que no se peleará con las empresas dueñas de los siete ductos parados, descartó que vaya a haber demandas por estos casos, pues dijo "se protegieron mucho" y se tendrían que llevar incluso a tribunales extranjeros.

"Yo no me voy a poner a pelera con las empresas. Tienen muy buenos abogados, son e esos abogados que han sacado a gente de la cárcel que uno pensaba que no iban a poder salir. O son abogados que son tan buenos que evitan que vayan a la cárcel los que deberían ir a la cárcel", consideró.

"No es eso, es otra cosa, es moralizar el país. Porque a todos nos conviene, porque se les pasó la mano", dijo.

Reiteró que es algo "voluntario, no tiene por qué haber ningún problema. Hasta se pueden ahorrar los honorarios, porque no va a haber demandas".

Dijo que estos casos se tienen que ir a litigar al extranjero pues "están hasta en el tratado de libre comercio, se protegieron mucho".

Detalló que lo único que se puede hacer es "que algunos quieran ayudar en la reparación del daño voluntariamente".

SOBRE LA BOLSA: López Obrador fue cuestionado sobre la caída ayer de diversas empresas que fueron mencionadas por ser dueñas de los ductos que están parados y por los que el Gobierno está pagando. Consideró que el mercado financiero es "responsable e inteligente".

Destacó que hubo una pérdida en el dólar "pero eso fue un factor externo general".

También consideró "que debe de quedar claro que no por la bolsa o la depreciación del peso vamos a detener el plan de combate a la corrupción. Nada va a detener el acabar con la corrupción".

Esta mañana, el Presidente anunció que cuando los funcionarios públicos terminen su desempeño en un cargo se prohibirá que de inmediato se vayan a trabajar a una empresa relacionada con su desempeño y aseguró que habrá una veda de 10 años.

SOBRE DECLARACIONES DE OLGA SÁNCHEZ Y ESPRIÚ: Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, detalló esta mañana que a sobre el caso del departamento en Houston de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que en una primera instancia el sistema Declaranet reserva en automático las copropiedades o el patrimonio que no es plenamente del declarante. Ése era el caso de la Secretaria de Gobernación.