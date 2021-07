Llama AMLO a votar en la consulta

Al preguntarle si no teme que la Consulta, con la que se pretende juzgar a los ex presidentes, fracase como lo han considerado los opositores, el tabasqueño dijo que la democracia no puede fracasar.

"Viene esta consulta del domingo, pues hay que participar. Hay que dar la opinión que se tenga, en cualquier sentido, como mujeres, como hombres libres, pero hay que participar, porque es democracia", indicó.