Lista de ganadores de los Premios SAG

Elenco: "The Trial of the Chicago 7".

Actor: Chadwick Boseman, "Ma Rainey´s Black Bottom".

Actriz: Viola Davis, "Ma Rainey´s Black Bottom".

Actor de reparto: Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah".

Actriz de reparto: Youn Yuh-jung, "Minari".

Elenco de dobles: "Wonder Woman 1984".

TELEVISIÓN

Elenco de una serie de drama: "The Crown".

Actor en una serie de drama: Jason Bateman, "Ozark".

Actriz en una serie de drama: Gillian Anderson, "The Crown".

Elenco de una serie de comedia: "Schitt´s Creek".

Actor en una serie de comedia: Jason Sudeikis, "Ted Lasso".

Actriz en una serie de comedia: Catherine O´Hara, "Schitt´s Creek".

Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, "I Know This Much is True".

Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, "The Queen´s Gambit".

Elenco de dobles: "The Mandalorian".