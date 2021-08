Lionel Messi mira al trofeo de la Champions con el PSG

"Mi objetivo y sueño es levantar el (Trofeo de la Liga) de otro Campeón y creo que estoy en el lugar adecuado para tener las mejores oportunidades de lograrlo", dijo Messi.

"Cuando ves a este equipo, tienes muchas ganas de jugar con ellos porque hay muchas posibilidades", agregó. "Tenemos el mismo objetivo. Y Neymar, por supuesto, hizo mucho y fue importante para mi elección ".

El PSG, respaldado por Qatar, ha estado desesperado por ganar la Liga de Campeones, y se quedó corto cuando perdió la final de 2020 ante el Bayern de Múnich. Messi ayudó al Barcelona a ganar cuatro trofeos de la Liga de Campeones.

La llegada de Messi le da al PSG opciones de ataque formidables, ya que se une no solo con Neymar, su ex compañero de equipo en el Barcelona, sino también con el ganador de la Copa del Mundo de Francia, Kylian Mbappé.

"Voy a jugar con los mejores jugadores, es muy bonito, es increíble poder vivir esto", dijo Messi cuando se le preguntó sobre jugar con Mbappé y Neymar.

Además de Neymar, citó específicamente a los compañeros de Argentina y a los jugadores del PSG Ángel di Maria y Leandro Paredes.

"Obviamente, una de las razones (por la que vine) fue el vestuario: Neymar, Dí María, Paredes, a quien conozco".

Messi dijo que está "listo" para comenzar a jugar con el PSG, que recibe al Estrasburgo el sábado por la noche.

"Cuando lo sienta, cuando el personal crea que estoy bien, estaré listo. Estoy dispuesto a jugar ", dijo.

Messi se convirtió en el agente libre más destacado de la historia del fútbol después de que sus intentos de quedarse en el Barcelona fueran rechazados la semana pasada por la liga española porque el salario no cumplía con la normativa financiera, con el club catalán agobiado por deudas de más de 1.200 millones de euros. ($ 1.4 mil millones).

El PSG se apresuró a fichar al astro argentino. El equipo, dijo Messi, "se posicionó y todo fue muy rápido y fue fácil. Ocurrió en poco tiempo. Fue una situación difícil y fueron eficientes ".

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, se puso en contacto rápidamente con su compatriota argentino después de que el Barcelona anunciara el jueves pasado que Messi dejaría el club al que se unió cuando tenía 13 años.

Messi ganó todos los premios importantes con el Barcelona y el domingo se le concedió una emotiva conferencia de prensa de salida para señalar el final de una era. Solo Cristiano Ronaldo en la era actual desafía el estatus de Messi como un gran de todos los tiempos.

Si bien el PSG tuvo que pagar 222 millones de euros (entonces 261 millones de dólares) para fichar a Neymar procedente del Barcelona en 2017, Messi no tuvo que pagar ninguna tasa de transferencia.

No se dieron detalles sobre el salario, pero una persona con conocimiento de las negociaciones dijo anteriormente a The Associated Press que Messi ganará alrededor de 35 millones de euros (41 millones de dólares) netos al año. La persona dijo bajo condición de anonimato antes de que se firmara el contrato.

El PSG espera no solo que Messi ayude al equipo a recuperar el título francés que perdió ante el Lille la temporada pasada, sino que finalmente gane la Liga de Campeones.

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, elogió "un día histórico para el club, el mundo del fútbol y es un momento fantástico para nosotros".

"Todo el mundo conoce a Leo ... Hace que el fútbol sea mágico, hermoso y es un ganador. Será muy emocionante para nuestros seguidores y los aficionados de todo el mundo ", añadió. "Tenemos una gran ambición".

La incorporación de Messi, dijo Al-Khelaifi, debería ayudar al equipo a mantener a Mbappé a largo plazo. El contrato de la estrella francesa expirará después de la temporada 2021-22.

"Quería un equipo competitivo y creo que tenemos el más competitivo del mundo, así que ahora no hay excusa para él", dijo Al-Khelaifi. "No puede hacer nada más que quedarse".

Los seguidores del PSG han visto a su club transformarse durante la última década desde la llegada de la inversión soberana de Qatar vinculada al emir. Una vez que expiró el contrato de Messi con el Barcelona, y el club catalán no pudo permitirse mantenerlo, el PSG fue uno de los pocos clubes que pudo financiar un acuerdo para fichar al seis veces jugador mundial del año.

Messi usará la camiseta número 30, el mismo número que usó en sus dos primeras temporadas con el Barcelona antes de cambiar al número 19 y luego al preciado número 10, que Neymar conserva en el PSG.