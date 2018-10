Lindsay Lohan persigue a una familia de refugiados y genera criticas

La errática deriva que ha tomado la vida de la actriz Lidsay Lohan la retrata en una noria en la que unas veces se la ve como asentada empresaria en el mundo de la restauración y en otras ocasiones sale a relucir su parte más controvertida, esa que ha hecho que se gane fama de inestable.

Esta última Lidsay Lohan es la que ha vuelto a retratarse en un vídeo trasmitido en directo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6,8 millones de seguidores. En la grabación se ve cómo la intérprete se acerca a una pareja con dos niños que ella dice son refugiados sirios, cómo les urge para que le dejen llevarse a los niños a su hotel y que no tengan que estar sentados en el suelo de la acera en plena calle, cómo les persigue cuando ellos se levantan, y cómo finalmente se produce un altercado físico entre ellos. Todo ello trasmitido en directo durante unos diez minutos.

Los hechos ocurrieron en Moscú cuando, según diferentes publicaciones Lohan salía de una discoteca. En ese momento se bajó del vehículo en el que circulaba se acercó a los dos adultos que estaban con dos niños sentados en una acera y empezó a hablar en tono conciliador diciendo que se trata de refugiados sirios y les pregunta "¿cómo les puedo ayudar? ¿qué necesitan?".

Después la actriz se ofrece a llevarse a los niños a un hotel para ver una película y dice a las dos personas mayores que no deberían estar en la calle. Empieza a cambiar el tono y comienza a verbalizar que "está realmente preocupada". Cuando la familia se niega a su intento de llevarse a los niños, empiezan los líos. Lohan, cada vez más alterada va dando argumentos y recriminaciones y tras unos minutos, la familia recoge sus pertenencias y se aleja de ella. Es en este momento cuando la intérprete cambia el tono y decide ir detrás del grupo sin dejar de grabar y acusando a los padres de "tráfico de niños" y de "arruinar la cultura árabe" con su acción.

"Chicos, van por el camino equivocado, mi coche está por aquí, venid", se puede escuchar gritar a Lohan a los niños que lo único que hacen es seguir a sus padres mientras la actriz los persigue grabando. "Están traficando con niños, no me iré hasta que me los lleve, ahora sé quién eres", continúa argumentando Lohan. "Estoy con vosotros, no os preocupéis. Todo el mundo está viendo esto ahora, me quedo con vosotros, no os preocupéis", son algunas de las frases que la actriz va diciendo en el vídeo, algunas de ellas en árabe, un idioma que se supone conoce por las temporadas en las que ha vivido en Dubái.

Sean cuales fueran los motivos por los que Lidsay Lohan mantuvo esta actitud, hubo un momento en el que la madre del grupo familiar se cansó de la persecución y se puede ver que se acerca a la actriz, se percibe un forcejeo y que, aparentemente, Lohan termina en el suelo. Según algunos medios porque la mujer de la familia a la que iba persiguiendo le propina un empujón o un puñetazo.

La actitud de Lindsay Lohan ha provocado todo tipo de críticas en redes sociales. Algunos le acusan de racismo, de tener los típicos prejuicios de muchos occidentales sobre gente de otras razas; otros califican el vídeo como impactante, repugnante, incómodo de ver e incluso como interesado por parte de la actriz.