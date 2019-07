Limitan el acceso de migrantes a empleo

Aunque hay trabajo en Reynosa, la situación para los migrantes de otros países es distinta, ya que no pueden obtener alguna vacante, si no tienen documentos legales para estar en México.

Felipe Rodríguez García, director del Empleo y Productividad en Reynosa, comentó que hay ocasiones en que se quedan a vivir personas de otros países, pero tienen su residencia legal y se les ofrece el apoyo para ocupar una vacante.

"No cumplen con la residencia legal, obviamente no pueden trabajar, tienen que estar legalmente en nuestro país para poderlos vincular, en particular los que están pasando en forma indocumentada en nuestro país", precisó.

Los que actualmente tienen visa humanitaria, no pueden acceder a vacantes, ya que deben acudir directamente al Instituto Nacional de Migración y cumplir los requisitos para al FM3, que es un formato migratorio para los extranjeros.

"Los que viven en el albergue y tienen permiso de visa humanitaria no se puede, tienen que sacar su permiso de FM3 para poderlos vincular con el sector productivo, y es a través del Instituto Nacional de Migración

En Reynosa, se ofertan vacantes en el área maquiladora, comercios y servicios, pero son para los que cuentan con documentos legales en el país.

"Vacantes tenemos constantemente se abren nuevas opciones laborales para la población mexicana", recalcó.

Aunque el Gobierno Federal, anunció un programa para ofrecer empleo en la maquiladora a los migrantes extranjeros, al menos en Reynosa, todavía no se aplica o no se han dado a conocer los lineamientos.