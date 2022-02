Lilly Téllez: "Me gustaría ver a AMLO tras las rejas"

En un space, un conversatorio organizado en la red social de Twitter, la legisladora que llegó al Senado con Morena dijo que no descarta postularse como candidata presidencial para las elecciones de 2024.

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Lilly Téllez del PAN se destapó como candidata presidencial rumbo a 2024 y dijo que si fuera presidenta de México no hay nada que le gustaría más que meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum", dijo la senadora. "Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo", añadió.

Antes, la ex conductora de TV Azteca había dicho que el presidente es "un violador serial de la Constitución" y que de ser "presidente" no hay nada que le gustaría más "que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas".

"No como un acto de venganza sino como un fundamental y muy necesario acto de justicia", remató.

"Me gustaría ver a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara", reiteró.

Más adelante, comentó que presentó una iniciativa en el Senado para que sea sujeto a juicio político.

"Pero evidentemente esa iniciativa no la va a pasar nunca Morena, porque están ayudando a que el presidente siga siendo intocable a pesar de los actos de corrupción de los que él es responsable", dijo Téllez.

La legisladora opinó que el presidente sí mandó al diablo a las instituciones como anunció alguna vez cuando fue candidato presidencial, de hecho, según Téllez "está mandando al infierno a las instituciones".

Dijo que López Obrador encabeza un gobierno represor, que puede "inventarte" un delito y que aplastó la presunción de inocencia.

"No quiero que me escuchen dramática, pero es que sí es un drama. De pronto no hallo las palabras suficientes para alertar a los ciudadanos", aseguró la senadora.

"Hay un peligro, que lo estamos viendo, estamos a la mitad del sexenio y estamos en un muy buen momento para decirle a estos políticos, parásitos, vividores: ¡a ver, alto!, no pueden seguir pisoteando los derechos, y no pueden seguir acabándose el Estado de derecho y pervirtiendo", agregó.

Téllez dijo que el presidente traicionó todo lo que prometió en campaña y puso como ejemplo que cuando hizo campaña con él y Alfonso Durazo en Sonora para la presidencia y el Senado, respectivamente, hicieron campaña con el discurso de acabar con el legado de corrupción de Claudia Pavlovich, pero después de que la exgobernadora le habló bonito al presidente ahora la premiaron con un consulado en Barcelona.

"Eso habla de quién es López Obrador, si estás con él y avalas todas sus locuras te va a premiar con cargos, y si estás en contra de él, por más que tengas la razón y él esté cometiendo una atrocidad, va a ir contra ti ciudadano", afirmó Téllez.

El conversatorio organizado por la cuenta Sociedad Civil México @SocCivilMx llegó a conectar en el momento a unas 7 mil 700 personas.

Dicha cuenta fue la encargada de organizar el space anterior en apoyo a Loret de Mola que logró conectar a políticos, empresarios y comunicadores contrarios a Andrés Manuel López Obrador.