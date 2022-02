Licencia de manejo será permanente

La acción legislativa, propuesta por el diputado de Morena , Eliphaleth Gómez Lozano, derogó las disposiciones del artículo 73 de la Ley de Hacienda del Estado, con lo que ya no será necesario renovar el documento cada dos, tres o cinco años.

De esa manera, la ley solo contemplará la existencia de un tipo de licencia de conducir de validez permanente.

Gómez Lozano argumentó en otras entidades del país ya existe la licencia permanente, lo cual representa un beneficio económico para los ciudadanos porque les evita estar haciendo una erogación cada dos, tres o cinco años.

"La situación económica que agobia a los mexicanos no esta para soportar cargas fiscales que lastimen más a la población, y sobre todo a quienes ven en el automóvil la fuente de ingreso. Por eso nuestra propuesta tiene un interés solidario económico para la inmensa mayoría de los ciudadanos" indicó.

Por todo ello, consideró viable la eliminación de la temporalidad de la licencia de conducir.

El morenista pidió que la iniciativa fuera aprobada con dispensa de turno a Comisiones, lo cual consiguió con 18 votos a favor y 17 en contra.

Durante el debate, el panista, Carlos Fernández Altamirano, reclamó a la bancada de Morena que insista en seguir legislando al vapor, y más con un asunto que no implica ninguna urgencia.

Denunció que la acción legislativa tiene una intención político electoral.

"Nos queda claro que el grupo de Morena pretende legislar por una conveniencia política electoral. Buscan más simpatizantes y un aplauso inmediato mediático" acusó.

En respuesta, Gómez Lozano advirtió que "no vamos a permitir que se sigan cobrando cosas que no se deben cobrar. No hay motivo para cobrar la licencia nada más por cobrarlas" señaló.

Recordó a los panistas que legislar al vapor era fue una práctica que caracterizó a la 64 legislatura.

Al final, la reforma fue aprobada con 18 votos a favor de Morena y Movimiento Ciudadano; 15 en contra del PAN y dos abstenciones del PRI.

La imposición de una licencia única abre otro frente con el gobierno del estado, luego de que el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, vetó una reforma, impulsada también por Morena, a la misma Ley de Hacienda, que eliminaba la obligación del canje de placas cada tres años.