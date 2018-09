¡LEVANTAN LA MANO!

"Yo creo que sí, somos un equipo contendi-ente y más si ya no baja-mos el nivel que hemos mostrado, al contrario, siento que vamos creciendo y eso puede ser un punto a favor para el campeonato". Oscar Garza,entrenador en jefe del Corre.

Dos triunfos consecutivos, además del buen nivel que han mostrado desde que arrancó la temporada, hacen que los Correcaminos UAT Norte levanten la mano para meterse entre los equipos favoritos al título en el Grupo Rojo de la Liga Mayor (ONEFA). El entrenador en jefe de los reynosenses, Oscar Garza, pone a su equipo entre los candidatos a llevarse la corona.

"Yo creo que sí, somos un equipo contendiente y más si ya no bajamos el nivel que hemos mostrado, al contrario, siento que vamos creciendo y eso puede ser un punto a favor para el campeonato", señaló el coach Garza, quien para nada se intimida con lo que están haciendo equipos como Correcaminos Victoria, Halcones UV Veracruz y Centinelas GP.

Garza está de acuerdo en que el más reciente triunfo que obtuvieron en patio ajeno sobre los Lobos BUAP, reforzó la confianza del equipo.

"Es muy diferente venir con un derrota a cuestas que llegar con un triunfo tan contundente como el que logramos en Puebla, claro que nos da confianza y más seguridad en lo que viene. Nunca dudamos que teníamos un buen equipo, un equipo que podía contender para los playoffs, para lo que habíamos presupuestado en este arranque vamos bien, ya se logró una victoria de visita y vamos por la segunda, estamos muy contentos porque a final de cuentas la pretemporada que hicimos fue una de las mejores y ahorita se está notando, el equipo se está embalando mucho antes de lo que anteriormente lo hacíamos", explicó el jefe de los fronterizos.

Los Corre del norte son amplios favoritos sobre su próximo rival, los Leones Negros de la U de G, pero está prohibido relajarse.

"Vamos a enfrentarnos a la U de G, si logramos sacar el triunfo pues estaríamos muy cerca de asegurar playoffs ya que los últimos tres juegos los recibimos en casa, la presión de ser favorito a veces es buena y a veces es mala, ningún equipo es fácil y menos en nuestra conferencia, así que vamos a tomar con mucha seriedad el partido del sábado", aseguró.

Acostumbrados a ser salvados por la defensiva en muchos partidos, en esta temporada 2018, el head coach le está dando su crédito a la ofensiva, que ha tomado la batuta gracias a un ataque variado, al gran momento que vive su mariscal de campo Héctor Jiménez, y al excelente trabajo de sus receptores Víctor Pulido, Alexis de Santiago y "Paco" Gutiérrez", por mencionar algunos.

Oscar está contento con su equipo y comenta que hace más ajustes en lo mental que en lo táctico.

"Lo mental es lo más difícil como se los he dicho a los chavos, no hay rival más difícil que uno mismo, hemos trabajado mucho en ese aspecto, que no se confíen, hay que seguir con la humildad, cada juego para ganarlo hay primero que jugarlo", finalizó.