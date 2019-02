Levanta CNTE paros en Michoacán

Cd. de México.- Tras avances logrados con autoridades federales y estatales, la CNTE levantó tomas en sitios públicos de Michoacán y regresará el próximo lunes a impartir clases.

Trabajadores de limpieza y un camión recolector de basura entraron al centro de Morelia para higienizar las calles que por más de un mes fueron ocupadas por el plantón de docentes.

Víctor Manuel Zavala, líder de la Sección 18 de la Coordinadora, informó que el levantamiento de las acciones se realizó debido al compromiso de las autoridades de dar seguimiento a las demandas.

En 10 días, dijo, se deberá reinstalar la mesa tripartita de diálogo entre autoridades estatales, federales y el magisterio, a fin de garantizar el cumplimiento y balance de sus peticiones.

Refirió que la exigencia es que el Gobierno federal sea garante de lo comprometido y que en la próxima reunión asista el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y que el encuentro sea en Morelia.

Indicó que la instrucción a docentes es que busquen mecanismos para que los alumnos recuperen el tiempo perdido.

Advirtió que en, caso de incumplimiento, las diversas acciones realizadas en días pasados podrían reactivarse.

"Que eso no quede como una condición para no volver a hacer lo que nos corresponde si no cumple el Gobierno estatal y el Gobierno federal", apuntó.

Entre los acuerdos logrados, mencionó que la Administración de Silvano Aureoles se comprometió a gestionar mayores recursos para la educación, en específico el pago de nóminas ante el Congreso local en menos de 15 días.

Además de que se pagarán las quincenas, prestaciones y bonos exigidos.

También, dijo, se logró el pago a normalistas y les den contratos por un semestre.

Zavala especificó que se ha pagado el 50 por ciento de bonos y se espera que sean saldados de marzo a mayo, mediante pagos quincenales.

Resaltó que una de las solicitudes iniciales, la renuncia del Secretario de Educación del Estado, Alberto Frutis, sigue vigente.

Detalló que a partir del lunes empezará el trámite para que a los maestros con contrato eventual se les pague y se formalicen sus plazas de trabajo.

Otra de las peticiones es el pago de jubilados, agregó.

Asimismo, los integrantes de la CNTE piden que una comisión de legisladores federales los reciba para exponer sus puntos de vista, propuestas y peticiones con respecto a la reforma educativa.

"Aunque ya se terminó la discusión en el Congreso, ahora va la discusión al Senado. Tenemos todavía tiempo para que nosotros podemos llevar la voz de todos los trabajadores de Michoacán, a esas esferas para que sean tomadas en cuentas todas y cada una de nuestras propuestas", dijo Zavala.

"Vamos a levantar las acciones de esta jornada de lucha, pero eso no quiere decir compañeros que se cierra la jornada de lucha completa. Levantamos todas las acciones políticas en este momento () el movimiento nunca se ha dejado de manifestar".,¿

"Seguramente va a haber mucho más acciones en estos momentos en las siguientes etapas porque el movimiento no puede quedarse con la idea de que se ya se soluciona todo".