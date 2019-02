Le rinden homenaje

Ciudad de México.

Kacey Musgraves, Dave Matthews y Lukas Nelson rindieron homenaje a Willie Nelson con discursos y actuaciones en un emblemático estudio de Los Ángeles.

Productores e ingenieros de la Academia de la Grabación recibieron a Nelson, el miércoles por la noche, en antesala a la gala de los premios Grammy, que se entregan el domingo.

El cantautor texano de 85 años fue un hombre de pocas palabras al recibir su placa, y preguntó en chiste si es que se estaba graduando.

``Estoy contento de que yo les gustaba porque ellos realmente pudieron haberme fregado``, dijo Nelson.

Nelson compite este año por dos Grammy, a Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional por My Way, en el que versiona canciones de Frank Sinatra; y Mejor Interpretación de Música de Raíces Estadounidenses por ``Last Man Standing``.

El evento suele hacerse en el auditorio The Village, el estudio donde Fleetwood Mac grabó su disco Tusk y Bob Dylan Forever Young, y donde se mezclaron las bandas sonoras de El Guardaespaldas y Amor en Rojo.