Es Laura Pausini 'Persona del Año' por los Latin Grammy

ROMPE BARRERAS

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de Grabación, comentó que Laura Pausini ha logrado romper barreras y récords como ninguna otra artista, por lo que este premio refleja solo un poco de su gran carrera artística.

"Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar. A lo largo de sus más de tres décadas de carrera su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo", dijo Abud.

La intérprete de "Entre Tú y Mil Mares" agradeció el nombramiento y dijo que se siente muy contenta de recibirlo justo cuando está cumpliendo tres décadas de carrera.

"Me siento sumamente honrada de recibir este increíble reconocimiento por parte de La Academia Latina de la Grabación. Ser nombrada Persona del Año en este momento cuando estoy celebrando 30 años de carrera es algo que aún no puedo describir, solo puedo sentir un profundo agradecimiento por La Academia Latina y sus miembros, por mis colegas que siempre me han recibido con los brazos abiertos, pero, sobre todo, por mi querido público que ha hecho de un sueño nacido en mi pueblo en Italia una hermosa realidad, y que me ha llevado a sitios que jamás en la vida soñé llegaría con mi música", comentó.

Hace unos meses Laura Pausini dio tres conciertos en distintos continentes el mismo día, muy pocos artistas lo han logrado, por lo que la cantante fue ovacionada.