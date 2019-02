Le fallan los frenos y choca contra pesera

Dos pasajeros de un transporte público resultaron con lesiones leves en un percance vial ocasionado por una falla mecánica en una camioneta.

El accidente sucedió alrededor de las 14:00 horas en el cruce de las calles Aguascalientes con Oaxaca de la colonia Rodríguez, donde paramédicos de la Cruz Roja arribaron brindándole atención médica en el lugar a una mujer y a una menor de edad, quienes viajaban como pasajeras en una unidad motriz del transporte público de la ruta Balcones de Alcalá que fue impactada por una camioneta Ford Van.

El chofer del micro no brindó su identidad pero expresó que se encontraba detenido de sur a norte en la calle Aguascalientes debido a que se estaban bajando pasajeros en la parada cuando de pronto sólo observó cómo la camioneta Van venía de poniente a oriente por la calle Oaxaca rebasando, por último terminó la trayectoria impactándose contra el micro.

Al sitio se constituyeron peritos de Tránsito entrevistándose con el automovilista quien no proporcionó sus datos, declarando sobre el percance que manejaba de poniente a oriente por la calle Oaxaca cuando sufrió una falla mecánica en la unidad motriz ya que se le quedó pegado el acelerador y los frenos no respondían.

Resaltó que por tal motivo transitaba a exceso de velocidad y al ver que no le respondían los frenos optó por chocar con el micro, ya que iba a pasar por enfrente de la Escuela Primaria Benito Juárez y que no quería causar daños mayores o situaciones peores al llevar a niños pero luego recordó no había clases en la escuela.

El chofer del transporte público señaló que se encontraba bajando a pasajeros.

Los paramédicos atendieron en el lugar a la mujer y a la menor de edad que resultaron heridas tras el encontronazo.