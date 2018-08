Le entra al cine con su música

Ciudad de México

El cantante y compositor Alexander Acha comenta que trabaja en dos temas sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe y que estarán en el filme animado "Tepeyac", a estrenarse en 2020.

El intérprete de "Amor sincero" y "Amiga" fue invitado por los productores dado su catolicismo; su padre Emmanuel también interpretaría alguna canción.

"También hay una de amor de unos personajes; es para atraer a los niños; algo que llevamos en la sangre y que es la primera bandera de este país es la Virgen de Guadalupe.

"Como saben soy guadalupano devoto y cantaré un par de canciones; por ahora llevamos dos (compuestas), pero tengo entendido que serán seis", señaló.

"Tepeyac", ópera prima de Enrique Navarrete, quien ha sido animador en producciones como "Shrek", "El príncipe de Egipto" y "Madagascar", se centrará en tono de comedia en 1531, cuando se dieron las apariciones de la "Morenita".

Eugenio Derbez en la voz de Juan Diego, Salma Hayek en la de una villana, Antonio Banderas como el de un español incrédulo y Omar Chaparro y Adrián Uribe en las de dos sacerdotes detectives, conformarían el proyecto, de acuerdo con el realizador.

En el filme, cuya producción arrancará en octubre, habrá imágenes como el Templo Mayor siendo desmantelado para que, con sus propias piedras, construir la primera catedral en el hoy centro histórico de la capital.

Y se ha cuidado no caer en controversia con la iglesia católica, a pesar de señalar que Juan Diego tuvo hermanos.

El largometraje es producido por Tilma Films, Fidelius Films y Animaturas Estudio, y negocian con una compañía española, así como con distribuidoras interesadas en el proyecto.

"Conocí al productor y me dijo que, para escribir algo, era un tema serio y no podía hacerlo alguien que no creyera en eso; que le gustaba mi música y pues aquí estamos", destaca Acha.

Por lo pronto su acercamiento al cine se oirá en el filme "El hubiera no existe", con Ana Serradilla y Christopher Von Uckermann, para la cual cantará "Dónde están las almas".