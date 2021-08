Le da Vargas la razón a AMLO

"Si fueran todos yo estaría de acuerdo, creo que tiene razón el presidente (Andrés Manuel López Obrador), estamos haciendo un papelón y en todo caso lo que tendría que haber es sensatez para decir que lleguen nuevos y que hagan las cosas mejor, pero eso sí exigiría que todos aceptemos la presentación de una renuncia y yo estaría dispuesto", enfatizó.

Según él, no está aferrado a la silla y reiteró que renunciará si se demuestra que fue legal la forma en la que magistrados lo destituyeron.

"Yo no he renunciado, lo cual no quiere decir que no pueda renunciar, yo no estoy aferrado a la silla, pero creo que ese albazo, ese golpe de Estado que ha creado el magistrado Rodríguez Mondragón y cuatro pares me parece que no es la forma", aseguró.

ALBAZO

El miércoles 4, cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral aprobaron separar de su cargo a José Luis Vargas Valdez debido al incumplimiento "de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias". En su lugar fue designado justamente Rodríguez Mondragón.

En las entrevistas, el magistrado Vargas reconoció que la crisis que enfrenta el órgano electoral requiere una reforma que incluya también al Instituto Nacional Electoral (INE).

Ayer Vargas había convocado a sus compañeros a una reunión privada, pero cinco magistrados hicieron caso omiso al llamado y no se presentaron. Fueron los mismos que lo desconocieron como titular del TEPJF.

ORGANIZA

Reyes Rodríguez inicia trabajos de entrega-recepción en el TEPJF

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón inició ya los trabajos de entrega-recepción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Reyes Rodríguez, quien fue elegido por unanimidad como magistrado presidente, luego de que 5 de las 7 magistraturas destituyeran a José Luis Vargas como el titular del organismo, ratificó el nombramiento, este viernes, de Rodrigo Sánchez Gracia, como secretario general de acuerdos.