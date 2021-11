Laura Bozzo tiene propuestas de bioserie

Los temas legales en los que se ha visto envuelta la conductora Laura Bozzo recientemente no le han afectado en el plano laboral porque, , ya hay incluso planes para nuevos proyectos : "Lo que me están pidiendo es mi bioserie porque he vivido desde el cielo al infierno y del infierno al cielo. Mi vida es una montaña rusa", dice en entrevista.

UN ZIGZAG

"Estuve arriba y abajo, siempre es así, como un zigzag, pero estoy viva y eso es lo importante", señala.

El pasado mes de septiembre se dio a conocer que se emitió una ficha roja contra Bozzo, que tenía una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal, ya que en agosto un juez federal la vinculó a proceso por la venta indebida de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para garantizar el pago de un adeudo por 13 millones de pesos

La tarde del lunes, Bozzo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que ya salió la resolución de suspensión definitiva de la orden de captura que había en su contra, luego de que cumplió con los requisitos impuestos por el juez y pagó una suma que le fue impuesta.

"Lo que yo quiero es que quede claro que yo no soy ninguna evasora, yo he pagado los impuestos que mi contador me decía. Esto es una auditoría, el abogado tiene toda la información, si vendí la casa, todo lo sabe él porque yo jamás hubiera vendido una casa siendo depositaria, ni que estuviera mal del cerebro", adelantó y explicó que será Diego Ruíz quien dé más detalles sobre el proceso que enfrenta.

SUFRE DEPRESIÓN

Si bien resalta en entrevista telefónica que ha sido un tema complicado porque además sufre depresión, ve el lado bueno de lo que ha vivido este año en el que apenas el mes pasado se dio a conocer que Irina Baeva y Gabriel Soto ganaron la batalla legal en su contra, por difamación.

"A mí me ha fortalecido mucho todo lo que he pasado, porque de alguna manera volví a mis orígenes, Me había contagiado de ser estrella de televisión, de vestirme, las marcas, y todas esas cosas y nunca he sido eso. Yo he sido una persona siempre muy sencilla, que siempre estaba cerca de la gente, que su único objetivo era ayudar a la gente, hemos hecho maravillas aquí y eso es lo que le daba sentido a mi vida y creo que me había alejado un poco de lo que soy yo realmente".

"Este golpe tan fuerte, porque ha sido brutal para mí porque sufro de depresión y para mí han sido muy fuerte tres meses con claustrofobia y todo, pero ha sido muy bu eno porque esto me ha hecho tirarme contra la pared y decir: ´Laura, esta no eres tú, regresa a tus orígenes´ y eso es lo que voy a hacer con el programa que pienso volver a sacar de ´Laura en América´ regresando a mi origen".

Fue en agosto cuando un juez federal la vinculó a proceso por el presunto delito fiscal por 12 millones de pesos, a raíz de ello se dio a conocer que se había emitido una ficha roja en contra Bozzo, que tenía una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal.

¡NO PISARÁ LA CÁRCEL!

La posibilidad de que Laura Bozzo pise la cárcel ya ha quedado anulada con la nueva información que ella misma compartió a los medios de comunicación.