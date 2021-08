Las olimpiadas en el cine

Ocupa el puesto 19 en la lista de las 100 mejores películas británicas del British Film Institute. La película también es notable por el memorable tema electrónico de Vangelis, ganador del Premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original.

Un film protagonizada por Mariel Hemingway y la estrella de la vida real Patrice Donnelly que relata la experiencia de Chris Cahill, una joven atleta que compite sin éxito en las pruebas olímpicas de Estados Unidos de 1976. Luego de ese fracaso conoce a una competidora más experimentada, Tory Skinner. Las dos forman parte de un grupo de mujeres que intentan clasificarse para el equipo estadounidense de atletismo que participará en los Juegos Olímpicos de 1980.

A pesar de su compromiso de su dura preparación, sus sueños se ven frustrados cuando Estados Unidos anuncia boicotear los Juegos por razones políticas.

Prefontaine

Este film narra la historia de Steve Prefontaine, un estudiante de Coos Bay, Oregon. Prefontaine es demasiado pequeño para practicar la mayoría de los deportes, pero se convierte en un talentoso corredor de fondo. Se matricula en la Universidad de Oregon en 1969. "Pre" gana tres campeonatos nacionales de cross-country y cuatro carreras consecutivas de 5,000 metros, rompiendo el récord de Estados Unidos en el último. Prefontaine gana fama como un corredor.

agresivo, pero el destino le depara un dramático final.

Munichs

Munich, producida y dirigida por Steven Spielberg, es una película basada en el libro "Venganza" (1984), un relato de la Operación Ira de Dios, la represalia secreta del gobierno israelí contra la Organización de Liberación de Palestina después de la masacre de Munich en los Juegos Olímpicos de Verano de 1972. Munich recibió cinco nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición y Mejor Música. En 2017, la película fue nombrada como la 16ta "Mejor Película del siglo XXI hasta ahora" por The New York Times. Es una película que también narra la tecnología que tenían los cuerpos policiacos de aquella época, ya que no hubo comuniación entre ellos, pero es que no estaba desarrollado los radios de comunicación que actualmente utilizan los policías, quiza una de las fallas en la operación de resate.

Inquebrantable

Narra la historia de Louis Zamperini (Jack O´Connell), una estrella de la pista olímpica y un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que, durante una misión militar, tuvo un accidente de aeroplano en el Océano Pacífico, del cual sobrevivió junto a dos compañeros. Pasaron 47 días a la deriva en una balsa, hasta que fueron encontrados por un buque de guerra japonés, quienes los tomaron como prisioneros y los llevaron a una isla donde fueron torturados y los mantuvieron como prisioneros de guerra durante dos años hasta que la guerra acabó. Es una historia de la fe de hombres comunes que se enfrentan a la adversidad creada por la guerra, que pese a tener todo en contra logran encontrar la manera de sobrevivir y tener éxito en el deporte y la vida.

Héroe de Berlín

El Héroe de Berlín (titulada originalmente en inglés: Race) es una película biográfica dramática deportiva sobre el atleta estadounidense Jesse Owens que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Está dirigida por Stephen Hopkins y cuenta entre su reparto con Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree, Shanice Banton, Carice van Houten, Jeremy Irons y William Hurt. La película se estrenó el 19 de febrero de 2016. La película también toca el tema de un posible boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos por la negativa de la Alemania Nazi porque participen atletas de origen judío y también la corrupción de funcionarios de Estados Unidos por hacer negocios con los Nazis para aceptar que los atletas participen en los juegos previos la Segunda Guerra Mundial.

Trivia

1- El marchista José Pedraza, mejor conocido el Sargento, se volvió famoso por obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1968, pero ¿quién fue el ganador?

a) Vladimir Golubnichy

b)Christoph Hohne

c) Antal Kiss

2.-¿Qué atleta fue el primero en ganar los 100 metros planos

en menos de 10 segundos?

a) Lennox Miller

b) Peter Norman

c) Jim Hines

3.-Todos recuerdan a Nadia Comaneci como la primera medallista que obtuvo un 10 perfecto en barras asimétricas, ¿pero quién quedó en segundo lugar?

a) Teodora Ungureanu

b) Olga Kórbut

c) Nelly Kim

4-En 1980, Estados Unidos organizó un boicot contra las Olimpiadas de Moscú ¿Qué país latinoamericano se unió al boicot?

a) Argentina

b) Perú

c) México

5.-En los Juegos Olímpicos de 1984 ocurrió uno de los momentos más dramáticos al ver a la maratonista Gabriela Anderson concluir la competencia y siendo casi la última atleta en llegar a la meta. No ganó pero si es la más famosa, pero quién ganó la medalla de oro.

a) Rosa Mota

b) Joan Benoit

c) Grete Waitz