Lanza Facebook Watch nuevos formatos de contenido

La plataforma Facebook presentó nuevos formatos de contenido disponible para su plataforma Facebook Watch.

A partir de hoy, Watch contará con tres formatos de shows internacionales, incluyendo una alianza con MTV Studios para relanzar MTV – El Mundo Real (MTV´s The Real World), el cual será el primer show original de Facebook Watch producido localmente en México.

Esta versión renovada de The Real World tendrá una temporada para México, otra para Estados Unidos y otra para Tailandia. El programa será coproducido por MTV Studios y Bunim/Murray Productions, y se lanzará en la primavera de 2019.

Asimismo, se anunciaron otros dos formatos de shows internacionales: Facebook Watch contará con juegos Confetti internacional a EMEA, APAC y América Latina con versiones locales del programa hacia finales de este año.

De igual forma, Watch estará presentará The World's Most Amazing Dog, una serie de competencia interactiva a nivel mundial que celebra a los perros y sus dueños, en asociación con el socio de distribución mundial, The Dodo.

Los anuncios corrieron a cargo de Matthew Henick, Director de Planificación y Estrategia de Contenido y Paresh Rajwat, Director de Video, en MIPCOM.

"Con Watch, hemos creado una experiencia interactiva que brinda un nuevo nivel de acceso. No sólo puedes ver videos por tu cuenta, también puedes tener una conversación bidireccional sobre el contenido con amigos, experimentar junto a otros fans, o incluso al lado de los propios creadores: realmente puedes ser parte de la acción", indicó Paresh Rajwat, director de Video, Facebook.