El día perfecto para Margot Robbie tiene que ver con México

CIUDAD DE MÉXICO

Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera siguen de promoción en México por el estreno de la película "Barbie" y este viernes ofrecieron una conferencia donde estuvo presente EL UNIVERSAL.

Dentro de la charla se les preguntó cuál sería un día perfecto para ellos, así como Barbieland es un lugar perfecto donde viven Barbie y Ken. Al respecto, Margot no dudó en señalar la experiencia que la noche de ayer tuvo en la alfombra rosa que se realizó en una plaza en el Estado de México.

"Ayer fue muy perfecto. Amo viajar, he venido a México numerosas veces y amo estar aquí pero llegar ayer al centro comercial... yo literalmente nunca había experimentado algo así", compartió Robbie.





"He ido a ComicCon, he hecho premiers y nada se compara con lo que vivimos ayer, honestamente fue muy abrumador, podría llorar al pensar en eso, fue muy increíble y muchas gracias. El entusiasmo, la emoción y el hecho de que se sintió como una explosión de alegría que pensé 'oh, por dios, si pudiera tomar esto y guardarlo por siempre nunca más volvería a estar triste'. Fue increíble, gracias".

Para Ryan también fue toda una experiencia. El actor aseguró que fue una noche inolvidable: "No creo que ninguno de nosotros pueda olvidarlo".

"Barbie" llegará a salas de cine el próximo 20 de julio presentando por primera vez una historia de acción real protagonizada por la emblemática muñeca.