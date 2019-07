Lamenta López Obrador condena a ´El Chapo´

Ciudad de México.

El Presidente López Obrador se dijo conmovido por las condiciones de reclusión a las que será sometido Joaquín "El Chapo" Guzmán, luego de ser sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El mandatario expresó su pesar tras lamentar la condena que le fue impuesta al capo sinaloense, quien pasará el resto de su vida en una prisión donde los reclusos permanecen confinados en sus celdas durante 23 horas al día.

"Lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico", dijo.

"Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve".

El Presidente dejó en claro que también tiene presentes a las víctimas del crimen organizado y a las madres que sufren porque sus hijos se encuentran presos por actividades delictivas.

"Tengo también en mi cabeza presente a muchas víctimas, entonces es algo muy doloroso, nosotros vamos a seguir buscando construir entre todos una sociedad mejor, más humana, más fraterna, más solidaria, desde luego pacífica, no violenta, sostenida en valores, apoyada en valores, no en la acumulación de bienes materiales", puntualizó.

DISPUTARÁN LOS BIENES

El Gobierno de México reclamará a Estados Unidos los recursos millonarios que le sean decomisados al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Como parte de la sentencia a cadena perpetua anunciada el miércoles, un juez ordenó al capo el pago de 12 mil 600 millones en compensación por traficar miles de toneladas de droga hacia Estados Unidos.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los bienes confiscados le pertenecen a México, por lo que explorará la ruta legal desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar que esos recursos sean entregados al país.

"Vamos a revisar el asunto, porque lo que están planteando, de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal", manifestó en Palacio Nacional.