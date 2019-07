Lambda García rompe el silencio

Lambda García confirmó que su relación sentimental con Polo Morín había llegado a su fin. Y aunque a raíz de la ruptura salieron a relucir varias versiones de que el romance terminó por una posible infidelidad, el actor por fin rompió el silencio y salió a dar su versión.

"No tengo que andar diciendo si es verdad o más bien, ya sabes cómo son ese tipo de publicaciones: por más que uno desmiente, se hace más grande", aseguró García de acuerdo al portal de Univisión.

El actor, de 32 años, dejó en claro que no quiere utilizar sus redes sociales para aclarar el rompimiento o algún otro tema que tenga que ver con su vida personal.

"No quise meterme a mis redes sociales, ni hacer un en vivo o una conferencia, porque a final de cuentas ustedes lo saben que todo lo que se dice es basura, es falso", enfatizó.

ESTÁ SOLTERO

Además, aclaró que actualmente está soltero y no fue por una tercera persona que la relación con Morín terminó, como se publicó en varios medios de comunicación.

Tras darse a conocer que Lambda García y Polo Morín terminaron, al actor de "La Reina soy yo" inmediatamente se le relacionó con su amigo Luis Carlos Muñoz y sobre este tema dijo: "no fue por quien dicen que fue. De hecho, mi mejor amigo y yo nos reímos al respecto. A final de cuentas, cuando el amor se termina, cuando tú decides terminar una relación, eso sólo compete a dos personas", señaló.

SE RESERVA SU DERECHO

Lambda también quiere reservarse algunas cosas que vivió al lado de su exnovio y seguir con su vida: "es lo que se debe hacer en estos casos", concluyó.

El pasado 20 de junio Polo Morín confirmó a través de Twitter que su relación con Lambda García había terminado y pidió respeto por su duelo y por la nueva relación de su expareja.

"De la manera más respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada. Eso ya se terminó y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma que pido respeto para su nueva relación. Gracias", posteó Polo en su perfil de la red social.

Todo apunta a que Morín quiere darle carpetazo al sunto y continuar con su vida, pues las fotos que compartió en su cuenta de Instagram en las que aparecía junto a Lambda ya fueron eliminada