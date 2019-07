La única preocupación de Caixinha son los sismos

CIUDAD DE MÉXICO.

La presión en Cruz Azul no le quita el sueño a Pedro Caixinha, solamente los sismos en la Ciudad de México. A dos días de la presentación de La Máquina en el Apertura 2019, el técnico cementero se dijo conforme con el plantel que tiene a su disposición, sin responder la posibilidad de un refuerzo en el ataque.



"La plantilla está bien como está. Estoy muy satisfecho con ella", dijo el portugués, a poco más de 48 horas de su partido frente al Necaxa.



El mercado de fichajes dentro de la Liga MX cerró ayer miércoles y la opción de adquirir un atacante "local" quedó atrás, por lo que a La Máquina no le quedará de otra que salir al mercado extranjero en búsqueda de buen elemento.



El entrenador mantuvo la postura de Guillermo Álvarez y Ricardo Peláez, presidente y director deportivo del club, respectivamente, de no dar nombres porque "hablamos en una sola voz".

Caixinha arrancará su cuarto certamen como entrenador del Cruz Azul, algo que no se veía desde Enrique Meza (2009-2012), situación que lo llena de orgullo pero que no le da más presión por conseguir el obsesivo título de liga.

"No me quita el sueño, lo único que me despertó un poquito fue el sismo de hace dos días, no estaba bien dormido todavía. Eso quiere decir que tengo una conciencia tranquila. [...] estoy enfocado en los objetivos y trabajar con todas mis fuerzas", subrayó el lusitano.