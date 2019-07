La trayectoria de mi esposo es impecable: Yadhira Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Dios y la vida a su lado por 11 años, es lo que ha sostenido a Yadhira Carrillo tras la detención, esta semana, de su esposo Juan Collado.

La actriz acudió al Reclusorio Norte a la visita familiar, llevando caldo de pollo, lo que ayudaría a la salud del también litigante, quien presenta problemas de salud por el azúcar.

"Sé con quién me casé, me siento muy orgullosa y me volvería a casar 100 veces. El vivir con él todos los días por 11 años, ver cómo es de papá, es alguien que da la cara, un señor que siempre ha ayudado a la gente", señaló a su llegada.

"Cuando llego a casa me pongo a preparar todo lo que él necesita, la ropa (beige), la comida caliente y esté bien", agregó.

Collado quien ha sido abogado de gente como Raúl Salinas de Gortari y Carlos Ahumada, fue detenido por presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Recuerda que la familia Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto son amigos de la Collado desde hace años, pero lo que determinará la resolución es la justicia.

"La trayectoria de Juan Collado es impecable y limpia, por eso estoy aquí, sino no estaría yo aquí".

"Hay una apelación que se va a interponer porque aquí no hay delito que perseguir, sólo hay que presentar las pruebas que nos pidan, tener paciencia y así de sencillo", externa.

Destaca que no piensa en tiempos para estar tranquila.

"Sólo quiero pensar que la justicia hará justicia cuando ella lo determine, para esa gente que dice que si Yadhira no le apena (la situación) pues aquí lo importante es dar la cara y decir las cosas como son, transparentes. Aquí estaré martes, jueves, sábado y domingo hasta que Juan Collado salga libre", subrayó.