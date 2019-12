México.- "Si mantienes relaciones sexuales con alguien, sea o no tu primera vez, debes usar condón, pero además preguntar a esa persona si se ha hecho la prueba del VIH y de no haberla realizado solicitársela para tener la certeza de que se tratará de una relación sexual segura".

Es el testimonio que comparte a la BBC, Jane (no es su verdadero nombre), de Irlanda del Norte, luego de que a sus 17 años de edad en su primera relación sexual le fue transmitido el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

"La primera vez que tuve relaciones sexuales contraje el VIH. Sólo me había acostado con una persona cuando lo contraje. Ahora sé que no importa si eres o no promiscuo, basta una sola vez y el resto de tu vida puede cambiar para siempre".

Con su testimonio la adolescente quiere ayudar a combatir dos mitos: que el VIH es un enfermedad de homosexuales y que, por tanto, las heterosexuales no corren riesgo, y dos: que su diagnóstico no es una sentencia de muerte.

"Cuando me diagnosticaron con VIH me asusté y busqué información en internet", relató.

No obstante en la vida de Jane ha habido cambios positivos. "Después de mi diagnóstico empecé a tomar medicamentos que redujeron muchísimo mi conteo de VIH en la sangre al punto que era indetectable y después quedé embarazada.

"Durante mi embarazo tomé tres tipos de medicamentos para garantizar que mi hijo no contrajera VIH. Ahora tengo un varoncito y las medicinas funcionaron.

"Si tengo VIH pero eso no va a impedir que esté ahí para mi hijo. Todavía tengo un techo y el apoyo de mi familia", mencionó.

La madre de la joven expresó la importancia de hablar sobre el tema, así como de la manera de evitar el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual como principal factor de riesgo lleguen a ese punto. Justo ahí, dijo, "es donde entra la educación sexual".