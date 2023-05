La mejor bebida para hidratarse no es el agua, revela estudio

La relevancia de la hidratación consiste en que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, si nuestro organismo no cuenta con suficiente líquido se presentan problemas debido a que funciones esenciales como la circulación de la sangre no se realizan adecuadamente y los órganos no reciben los nutrientes necesarios, de modo que el rendimiento del cuerpo será menos eficiente.