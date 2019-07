La odisea de "Odisea Burbujas"

Ciudad de México.

"Me agobiaba saber quién les iba a contar a los niños de las maravillas de la vida. Entonces vinieron a mi mente mis amigos imaginarios de la infancia. Desde los tres años jugaba con un sapo, una lagartija, un ratón y un abejorro. Mis padres estaban preocupados porque siempre andaba abrazando al sapo y con la lagartija al hombro. A ellos les armaba historias y jugaba". Silvia Roche, creadora de "Odisea Burbujas"

Hace 40 años, justo en 1979, Año Internacional del Niño, llegaron unos personajes que desde entonces han sido compañeros de los pequeños.

Se trata de un enorme sapo muy paternal, galán y simpático llamado Patas Verdes; un tierno ratón de nombre Mimoso; una coqueta lagartija, quien es una inquieta fotógrafa, Mafafa Musguito y un abejorro informado, de profesión reportero, Pistachón Zig Zag, todos comandados por un inteligente inventor, el profesor A.G. Memelovsky.

También existía un malvado, cochinón, vestido de negro y maloliente Ecoloco, todos ellos eran "Odisea Burbujas", quienes llenaron la pantalla chica desde aquel 26 de julio conquistando el corazón de su público que aún los sigue.

LA HISTORIA

Silvia Roche, su creadora, una mujer con estudios de psicopedagogía, quien está a punto de cumplir 80 años, contó esta fascinante historia.

"Empecé escribiendo para niños, por mis hijos. Me resistí a leerles los cuentos clásicos porque los consideraba crueles. De niña lloraba al imaginarme que el lobo se comía a la abuelita o que perdían a los niños en el bosque. Eran cosas muy angustiosas y decidí no cometer el mismo error", comentó.

"Nunca tuve la idea de entrar a medios de comunicación masiva, pero mis amigas empezaron a pedirme prestados los cuentos y pensé en editarlos. Así fue como Librerías de Cristal toma los primeros que fueron ´Cómo Alcanzar las Estrellas´, ´Katy, la Oruga´ y ´Esferita´. Con estos tres libros me fui a Televisa con la idea de que su editorial sacara alguna colección de mis cuentos y salí con cuatro horas de radio. Me dijeron que venía el Año Internacional del Niño y que sería genial que hiciera algo para la XEW porque desde Crí-Crí no había nada para radio y claro que fue un reto muy bonito", recordó.

LA IDEA DE LOS PERSONAJES

Lo más interesante de este proyecto es que Roche no tenía ningún personaje, ni historia definida. Eso lo hizo conforme avanzó el proyecto y los personajes han sido sus compañeros de vida.

"El profesor Memelovsky está inspirado en mi papá, un hombre muy importante en mi vida. El fue científico, trabajó mucho tiempo en Alemania, me contaba de todas esas cosas maravillosas que estaban haciendo, de las máquinas, del cohete a la luna, él era el humano que necesitaba", ahondó.

Por supuesto debía existir un malvado que le diera movimiento a la trama, así que creó a alguien quien nunca se imaginó que cobraría tanta relevancia en la actualidad.

"En 1979 apenas se empezaba hablar de ecología. De mugre, basura y smog no se sabía mucho, ni del calentamiento global, menos del cambio climático. Así surgió el Ecoloco, que hasta la fecha nos sigue ganando", dijo.

DE LA RADIO A LA TELEVISIÓN

Con estos elementos tenía todo para hacer radio y así llegaron a la señal de la XEW. Sin embargo, por la aceptación del público le informaron que a los pocos meses también estarían en la televisión.

"Hacer radio era relativamente sencillo, pues se echaba mano de la imaginación del auditorio, quienes a través de la voz de los actores Rodrigo de la Mora, Humberto Espinoza, Marina Isolda (quien estaba en noticias, pero hizo la voz de Mimoso Ratón), Aurora Alvarado, Arturo Morelos Laphan y Ramón López Carrasco, quien fue el profesor Memelovsky, materialmente veían la escena. Sin embargo, trasladarlos a la pantalla chica y darle realidad a esa fantasía para conquistar a los pequeños, era otra cosa", agregó.

EL MAYOR RETO

"Fue un reto fuerte pasar a la televisión. ¿Cómo hacer que un sapo se viera agradable a la vista y luego que tuviera un humano adentro? Tuvimos que trabajar en las primeras botargas, que se hicieron en Estados Unidos y luego las mejoramos aquí", explicó Roche.

"Esa fue la verdadera odisea. Fue una cosa terrible pasar de radio a televisión. De hecho Mafafa y Pistachón entraron a la televisión como pruebas. Poco a poco les cambiamos la imagen, mejoramos la expresión porque no hubo tiempo de hacer ensayos, sobrevivimos porque el producto era muy noble y al público no le importaba si el ratón tenía las orejas feas o no", recordó.

ÉXITO ROTUNDO

El éxito de "Odisea Burbujas" fue inmediato. De hecho, tuvieron programa de lunes a viernes, un especial los sábados y el tradicional de los domingos. En cinco años, Roche recuerda que escribió más de mil libretos.

Hicieron una telenovela, hubo una historieta y editaron cinco discos con canciones de la misma Silvia Roche.

"Los actores, los pioneros que les dieron vida, se la pasaban grabando casi todo el día. Sin embargo, era una emisión con muchos requerimientos y justo eso fue lo que le puso pausa al proyecto", dijo.

Burbujas se volvió una familia, a tal grado que a 40 años de distancia, algunos de los actores pioneros aún siguen con Roche haciendo espectáculos en vivo en su canal de Facebook, además de seguir en pie con proyectos televisivos.

DE FESTEJO

Para celebrar su 40 aniversario, el Museo del Juguete Antiguo de México inauguró ayer una exposición de memorabilia. Cada mes será dedicado a un personaje de la serie, habrá talleres, firma de autógrafos y fotos con el elenco.

"Vamos a estar con la escenografía de cada uno de los personajes. Tendremos la guarida del Ecoloco, el Mugremóvil y la cabina de Antena B de Pistachón. Habrá una exposición de Burbujas, además de ´El Tesoro del Saber´ y de ´Katy, la Oruga´", comentó emocionada Silvia Roche.