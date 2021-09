La invaden los nervios

David Zepeda derrite la pupila de muchas chicas y Adriana Fonseca no se salvó de sus encantos. La actriz asegura que sintió nervios durante su primer día en el set de grabación de "El amor cambia de piel", después de casi 10 años de no hacer telenovelas.

"El primer día me tembló el labio de los nervios, a pesar de que no he dejado la actuación. De hecho, yo he dado clases de técnicas de actuación, pero no es lo mismo cuando uno está en un set, después de tantos años. La última vez que estuve fue hace dos años en México, para una película antes de la pandemia.