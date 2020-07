La fe mueve a Syntek

Ciudad de México.

Aleks Syntek tiene fe en que se encontrará la forma de regresar a los conciertos tradicionales aunque piensa que esto llevará tiempo.



El músico mexicano explica que tendrán que desarrollarse formas de garantizar la seguridad del público para que no se vuelva un nido de contagios.

"Tienen que volver porque es una experiencia única, lo que sí es que va a cambiar el sistema, ya no puede ser el mismo de antes", dice el cantautor en entrevista.

"Para como veo las cosas, pudiera pasar más de un año para que se nos permita hacerlo, se están haciendo intentos muy interesantes como ahora lo que va a presentar Moderatto, que en otros países ha funcionado de los autoconciertos, puede ser una opción temporal".

En su caso explica que ha realizado algunos shows para empresas privadas donde un grupo reducido de ganadores pueden verlo en vivo bajo medidas de seguridad, mientras que el resto de la compañía lo ve por Internet. En cuanto a shows públicos, hasta ahora únicamente lo ha hecho vía online.

"Bajo esta situación es lo único que he podido dar porque al final la responsabilidad y la organización la lleva una sola empresa y es algo más compacto, no tan grande como un concierto en el Auditorio Nacional o el Metropólitan pero es un ejemplo de cómo podemos funcionar probablemente en conciertos futuros para el público en general", explica.

Por ahora el intérprete de "Historias de danzón y de arrabal" comparte que se ha dedicado a trabajar en el estudio para terminar su próximo disco.

En lo personal tiene ciertas dudas con respecto a sumarse al concepto de los autoconciertos.

"Suena interesante, a mí lo que me preocupa de esos conciertos es que tengan buena seguridad porque una de las cosas que definitivamente se están complicando en nuestro país es eso, que el golpe económico que estamos viviendo provoca mucho más inseguridad", dice.

"Yo quisiera que mi público esté 100% seguro de que nadie va a llegar y los van a asaltar en el coche mientras están viendo un concierto, entonces tener muchísima revisión de los autos para que cuando entren nadie meta un arma o algo que sea peligroso".

Nuevo material. Syntek espera estrenar disco a finales de julio o en agosto bajo el título Anatomía del amor, material que incluirá temas inéditos entre los que está un dueto con Cristian Castro y otro con la banda Lucas & the woods.

El álbum de colaboraciones que el compositor también quería lanzar tendrá que esperar a finales de año o hasta 2021 debido a las complicaciones que ha traído la pandemia por el coronavirus o Covid-19.

"Por desgracia lo tuve que retrasar un poco porque no contaba con que los artistas invitados muchos están en cuarentena, no quieren meterse a estudios, no quieren grabar por el momento", comenta.