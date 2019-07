La exploración espacial no busca sustituir a la Tierra

A 50 años de la llegada del primer hombre a la Luna, la exploración del espacio no tiene el objetivo de sustituir los recursos que se agoten en la Tierra sino, al contrario, aprender de otros planetas y conocer más el nuestro, expresó Nagin Cox, científica de la NASA.

Para la líder de la Misión Táctica Curiosity Rover de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) para la exploración de Marte, el programa espacial es de largo plazo, no se trata de: "'Bueno, ya nos acabamos este planeta, vamos a buscar otro'. Esa no es la idea, ese no es el plan, se trata en realidad de lo contrario".

Expuso que "saber que Marte fue alguna vez como la Tierra nos ha dado la prueba directa de que los planetas pueden cambiar, de que los planetas pueden estar peor de lo que estaban para la vida sustentable, y por eso es importante cuidar nuestro planeta".

La ingeniera que ha participado en numerosas misiones espaciales por más de 20 años insistió en que la humanidad debe enfrentar el hecho de que "podemos hacer que la Tierra siga siendo sustentable, pero tenemos que actuar rápido".

Explicó que se tiene que actuar de forma global, "todos los países, todas las personas tienen que tener esto en la mente, tenemos una responsabilidad con nuestras generaciones futuras, esa es la responsabilidad de todos los países y no sólo de la NASA.

"La NASA nos está dando datos sobre el cambio climático, sobre otros planetas, y también nos informa cómo tenemos que cuidar nuestro planeta, así que sí tenemos la oportunidad de tener vida en la Tierra de forma sustentable y el momento de hacer que suceda es ahora", subrayó.

Sobre la posibilidad de que los humanos puedan establecer colonias en Marte u otros planetas, la científica en cuyo honor se nombró Cox al asteroide 14061 descubierto en el 2015 aclaró que todavía nos encontramos en la etapa de investigación inicial, de exploración, que conlleva muchos riesgos.

"Sigue habiendo un componente de lo desconocido con el que tenemos que trabajar antes de poder tener verdaderas colonias de personas que decidan vivir en Marte, y en este momento tenemos mucho trabajo de ingeniería qué hacer para poder vivir en Marte de forma cómoda y sustentable".

Entre esos elementos se incluyen los alimentos de los astronautas, su fuente de oxígeno, el tipo de trajes que necesitan, así como los efectos de la radiación a largo plazo, "ya sea que estés en la Luna, en Marte o en asteroides".

Por ello, tener gente interesada en vivir en otro lugar es como en los días del exploración de la antártica, primero hay que ver cómo es y esa es la etapa actual; "estamos hablando de cómo van a suceder estas primeras misiones, lo que va a ayudar a saber qué tenemos que hacer para que sea posible que la gente viva en colonias o en el sistema solar interno, si lo deciden".