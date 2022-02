La cinta de Del Toro llega a México

La idea se la aportó su actor fetiche Ron Perlman (Nueva York, 1950).

Fueron muchos los obstáculos que debió vencer. El último es que el rodaje en Canadá se detuvo seis meses en 2020 por el covid-19. El callejón de las almas perdidas, de dos horas y media de duración, se estrenó a mediados de diciembre pasado en Estados Unidos, y este fin de semana empezó a proyectarse en mil 400 salas de México.

Los tópicos que Del Toro (Guadalajara, 1964) ha analizado desde su primer largometraje (Cronos, 1993) otra vez se hallan aquí, aunque sin hacer uso de la fantasía, ya que toma con mayor profundidad al ser humano (quien "siempre ha sido un monstruo", según reitera el también productor y guionista tapatío a menudo). Por eso, El callejón de las almas perdidas lo conforman sentimientos de ambición, engaño, estafa, corrupción, crimen, lujuria, manipulación, miedo, poder, traición y más, al tratarse de un estudio sobre los bajos instintos en el mundo del espectáculo de las ferias y sus sórdidos personajes.

Para tal efecto, Del Toro reunió a un elenco llamativo: Cate Blanchett (Lilith Ritter), Toni Collette (Zeena Krumbein), Bradley Cooper (Stanton Carlisle), Willem Dafoe (Clem Hoatley), Richard Jenkins (Ezra Grindle), Rooney Mara (Molly Cahill), Mary Steenburgen (Felicia Kimball), David Strathairn (Pete Krumbein) y su amigo Perlman (Bruno).

El libreto lo redactó Del Toro con su esposa periodista, historiadora de arte, crítica de cine y guionista hollywoodense Kim Morgan. Esta historia se ubica en 1939. Todo empieza en un parque de diversiones ambulante, donde el carismático –si bien desafortunado– Carlisle (Cooper) se gana el cariño de la vidente Krumbein (Collette) y de su marido Pete (Strathairn), un exreconocido mentalista que se volvió alcohólico. Éste llevaba siempre un libro con claves para adivinar, pero fallece. Carlisle se queda con el volumen y lo memoriza. Deja la feria, se traslada a Búfalo, Nueva York, pero llevando con él a la inocente Molly (Mara), logrando el éxito gracias a los conocimientos que adquirió del libro. Engaña a la élite adinerada de la sociedad neoyorquina y planea estafar a un peligroso magnate con la ayuda de una misteriosa psiquiatra, Ritter (Blanchett), quien podría ser su oponente.

Un largo camino

A sugerencia de Ron Perlman, Guillermo Del Toro leyó el libro de Gresham, un escritor peculiar que en 1936 se afilió al Partido Comunista y marchó como voluntario para pelear en la guerra civil española del lado republicano, en el batallón Abraham Lincoln.

Sin embargo, Del Toro le comentó a su actor consentido y protagonista de Hellboy y Hellboy II, que el filme rodado en 1947 era muy diferente a la novela y le propuso: "Creo que podríamos hacer otra versión del libro".

Pasaron los años. El realizador se concentró en otros proyectos, y lo que más detuvo la filmación fueron los derechos para adaptar la novela El callejón de las almas perdidas (en inglés, Nightmare Alley, literalmente: "Callejón de la pesadilla"), según información que Disney proporcionó a este semanario. Aquella primera versión cinematográfica la efectuó el productor estadunidense Darryl Francis Zanuck (1902-1979), bajo la dirección de Edmund Goulding (1891-1959) y la actuación estelar del célebre histrión Tyrone Power (1914-1958). En palabras del dos veces ganador del Oscar por La forma del agua (2017), los derechos del volumen habían sido "guardados celosamente" en 20th Century Fox, donde Zanuck había hecho la película "de mala gana" para complacer a Power.

Fue la escritora Kim Morgan quien recomendó al realizador mexicano volver a su proyecto de El callejón de las almas perdidas. Ella captó lo mismo que Del Toro: los temas oscuros e implacables de la novela habían sido suavizados en el filme de 1947, cuando Hollywood operaba bajo el Código Hays (una serie de reglas de qué sí y qué no podía verse en la pantalla), encerrando la producción en lo que Del Toro describe como una "jaula moral". Así pues, el también director de Mimic, El espinazo del diablo, Blade II, El laberinto del fauno, Titanes del Pacífico y La cumbre escarlata se sentó con los cineastas de Searchlight Pictures, con quienes había hecho La forma del agua, y les presentó El callejón de las almas perdidas; después de todo esta compañía había sido fundada como una división de 20th Century Fox Studios y poseía acceso a los derechos de adaptación. Y aceptaron...

Inmediatamente, Del Toro y Morgan se propusieron escribir sin miedo a mostrar la parte más oscura de Estados Unidos que el libro de Gresham había desnudado, "ya que pinta una imagen de un mundo implacable de sinvergüenzas y ladrones". Descubrieron que, cautivado de niño por los parques de atracciones de Coney Island, el novelista de Baltimore conservó toda su vida dicha fascinación. Mientras servía en la guerra civil española, entabló amistad con otro soldado que le contó toda clase de relatos extraños y escabrosos de su paso por las ferias ambulantes.

Encuadraron su guion en los años posteriores a la Gran Depresión de 1929. La adaptación está ambientada justo cuando Estados Unidos comenzaba a recuperarse de una guerra mundial para entrar en otra, y el país sufría fuertes divisiones ("Esta época significó en muchos sentidos el nacimiento de la Norteamérica moderna", enfatiza Del Toro).

El proceso del guion involucró la curaduría habitual de Del Toro en el arte cinematográfico y la música para usar como puntos de contacto:

"Miré a los pintores realistas estadunidenses Thomas Heart Benton, Grant Wood, George Bellows e incluso Andrew Wyeth. Y novelas como ¿Acaso no matan a los caballos? de Horace McCoy, El día de la langosta y Miss Lonelyhearts de Nathanael West."

Para Del Toro y Morgan era esencial que tres mujeres formaran parte de la vida del enigmático personaje Carlisle.

"Queríamos –argumenta Del Toro– hacer varias cosas con estos roles. Las tres mujeres se complementan. Tenemos a Molly (Mara), quien es una mujer inteligente y dulce. Zeena (Collette), maternal pero al mismo tiempo sexual, y no es castigada por su sexualidad, ella no termina perdida o rota como suele ser un personaje así. Y la tercera es Lilith (Blanchett), que representa una especie de ángel vengador."

Y respecto a la temática, "estoy muy interesado en explorar el género desde una perspectiva diferente. En lugar de una femme fatale, tengo tres figuras femeninas muy fuertes y un hombre fatal".

Magia en pandemia

El ambicioso rodaje comenzó a principios de 2020. La producción construyó su propia feria, con 40 carpas, en las afueras de Toronto.

El club, donde Carlisle busca el éxito en Búfalo en compañía de Molly, fue creado igual en Toronto, dentro de la histórica sala redonda Carlu, construido en 1930 (con diseño del arquitecto francés Jacques Carlu, la muralista Natacha Carlu y el arquitecto René Cera) en el séptimo piso de la tienda Eaton de College Street, considerado uno de los mejores ejemplos del estilo audaz y aerodinámico del arte moderno, que llevó al art déco a un nuevo nivel de elegancia.

La habitación del hotel de Carlisle y Molly se construyó en un estudio, pero su diseño está inspirado en otro edificio emblemático de Toronto: la residencia de estilo Beaux Arts Parkwood Estate en Ontario, que también proporcionó la locación para el cuidado jardín del personaje Grindle. Y la oficina de la doctora Ritter se basó en otra maravilla del diseño de finales de la década de 1920: el Estudio Weil-Worgelt, creado por la firma de decoración parisina Alavoine en Nueva York. Debido al coronavirus en marzo de 2020, la filmación se suspendió. En medio de una creciente preocupación, Del Toro, Cooper y J. Miles Dale, los tres productores del proyecto, se reunieron. Anunciaron al equipo que detendrían el rodaje en ese mismo instante. El productor canadiense Dale rememora:

"No teníamos idea de cuánto iría a durar el covid... días, semanas o meses, pero por razones de seguridad, debíamos parar. La decoración de los sets, utilería y luces permanecieron durante casi seis meses en ese estudio a oscuras, hasta que reanudamos el rodaje a mediados de septiembre. La feria, que se había construido ya casi en su totalidad, pasó la primavera y el verano sufriendo el desgaste natural del sol y la lluvia. Y retomamos exactamente donde habíamos dejado todo."

En Estados Unidos, El callejón de las almas perdidas no ha conseguido el éxito en taquilla como esperaba. Sin embargo, las críticas de los especialistas han sido favorables. En su primer fin de semana de exhibición la apoyaron el actor Willem Dafoe y la cantautora Lady Gaga. El primero, en una conferencia de prensa, la elogió, y Gaga, amiga de Cooper, escribió en su Twitter @ladygaga: "... gran película con un elenco increíble. Es espectacular, Cate y Rooney más que poderosas. Me encantó tanto. ¡Ve a verla!".

El pasado 24 de este mes, Martin Scorsese escribió en Los Angeles Times a favor de El callejón de la almas perdidas, así:

Hace unas semanas, me puse al día con Nightmare Alley, de Guillermo del Toro. Quedé impresionado y conmovido. Siempre estoy deseando ver cualquier cosa que haga él, pero esta película en particular tuvo un poder y una resonancia especial para mí. Luego me di cuenta de que la gente no acudía a verla, lo cual era angustioso. Evidentemente, las pasadas vacaciones fueron un momento difícil para estrenar cualquier película. Pero también me pregunto si se ha apreciado realmente el logro de Guillermo.

... Guillermo habla desde y a su propio tiempo, pero lo hace en el lenguaje de una época pasada, y la urgencia y la desesperación de entonces se solapan con la prisa y la desesperación de ahora de una manera bastante inquietante. Es como una campana de alarma. Inquietante, pero estimulante al mismo tiempo. Eso es lo que puede hacer el arte.

El largometraje de Del Toro se estrenará vía streaming en la Unión Americana el próximo 1 de febrero. Lo raro es que se incluya al catálogo de HBO Max y no de Disney+, cuando la antigua 20th Century Fox ahora es de Disney. Parece que existe un acuerdo entre Warner Media, de HBO Max, y Disney para compartir los derechos de exhibición en ciertos largometrajes.

Ahora en México se verá qué tanta taquilla conseguirá la nueva propuesta de Del Toro. Dos datos curiosos: en 1949 el novelista Gresham renunció al Partido Comunista y este año se cumplen 60 años de su suicido.