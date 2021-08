La alfombra roja de los premios Oscar 2021

Uno de los primeros en llegar y posar para las cámaras fue el actor y comediante norteamericano Lil Rel Howey, quien ha lucido engalanado con un traje oscuro que ha completado con una camisa y un moño, ambos color negro. Sin embargo el oro de su reloj y anillo han agregado el brillo a su look.

La actriz, cantante y bailarina Ariana DeBose, conocida por su trabajo en el teatro musical, fue otra de las primeras en llegar a este punto ubicado en California en que se lleva una edición más de los premios Oscar 2021. Con una enorme sonrisa posó para todos los fotógrafos que estaban en el lugar para atestigua esta ceremonia, la cual ha estado marcada una vez más por la pandemia. Es así que incluso los medios de comunicación han tenido que tomar su distancia de las estrellas en la realización de su trabajo.

El actor de teatro, cine y televisión Paul Raci, nominado a Mejor actor de reparto por "Sound of metal", también fue de los primeros en llegar a la alfombra roja en este sitio luciendo un elegante atuendo, pero dentro de todo mostró su ánimo metalero y lleno de vida haciendo una señal de cuernitos con sus manos, mientras su esposa Liz Hanley Raci, investida en un vestido color turquesa, mostraba su alegría.

Mejor película

"El Padre"

"Judas And The Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Una joven prometedora"

"Sound Of Metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor actor protagonista

Riz Ahmed por "Sound of Metal"

Anthony Hopkins por "El padre"

Chadwick Boseman por "La madre del blues"

Gary Oldman por "Mank"

Steven Yeun por "Minari"

Mejor actriz protagonista

Viola Davis por "La madre del blues"

Andra Day por "Los EE UU contra Billie Holiday"

Vanessa Kirby por "Fragmentos de una mujer"

Frances McDormand por "Nomadland"

Carey Mulligan por "Una joven prometedora"

Mejor director

Thomas Vinterberg por "Another Round"

David Fincher por "Mank"

Lee Isaac Chung por "Minari"

Chloe Zhao por "Nomadland"

Emerald Fennell por "Una joven prometedora"

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen por "El juicio de los 7 de Chicao"

Daniel Kaluuya por "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. por "Una noche en Miami"

Paul Raci por "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield por "Judas and the Black Messiah"

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova por "Borat Subsequent Moviefilm"

Glenn Close por "Hillbilly: Una elegía rural"

Olivia Colman por "El padre"

Amanda Seyfried por "Mank"

Youn Yuh-jung por "Minari"

Mejor guion adaptado

Sacha Baron Cohen and Co-Writers por "Borat Subsequent Moviefilm"

Florian Zeller and Christopher Hampton "El padre"

Chloe Zhao por "Nomadland"

Kemp Powers por "Una noche en Miami"

Ramin Bahrani "Tigre Blanco"

Mejor guion original

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas por "Judas and the Black Messiah"

Lee Isaac Chung por "Minari"

Emerald Fennell por "Una joven prometedora"

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder por "Sound of Metal"

Aaron Sorkin por "El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor película de animación

"Onward"

"Over the Moon"

"Shaun the Sheep Movie: Farmageddon"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Mejor película internacional

"Otra ronda"

"Better Days"

"Collective"

"The Man Who Sold His Skin"

"Quo Vadis, Aida?"

Mejor documental

"Collective"

"Crip Camp"

"El agente topo"

"My Octopus Teacher"

"Time"

Mejor fotografía

Sean Bobbitt por "Judas and the Black Messiah"

Erik Messerschmidt por "Mank"

Dariusz Wolski por "Noticias del nuevo mundo"

Joshua James Richards por "Nomadland"

Phedon Papamichael por "El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor diseño de vestuario

"Emma"

"Ma Rainey´s Black Bottom"

"Mank"

"Mulan"

"Pinocchio"

Mejor montaje

"El padre"

"Nomadland"

"Una joven prometedora"

"Sound of Metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor maquillaje y peluquería

"Emma"

"Hillbilly: Una elegía rural"

"Ma Rainey´s Black Bottom"

"Mank"

"Pinocchio"

Mejor banda sonora original

"Da 5 Bloods"

"Mank"

"Minari"

"Noticias del gran mundo"

"Soul"

Mejor canción original

"Fight For You" de "Judas and the Black Messiah"

"Hear My Voice" de "El juicio de los 7 de Chicago"

"Husavik" de "Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga"

"lo Sì (Seen)" de "La vida por delante"

"Speak Now" de "Una noche en Miami"

Mejor diseño de producción

"El padre"

"Ma Rainey´s Black Bottom"

"Mank"

"Noticias del gran mundo"

"Tenet"

Mejor sonido

"Greyhound"

"Mank"

"Noticias del gran mundo"

"Soul"

"Sound of Metal"

Mejores efectos visuales

"Love and Monsters"

"Cielo de Medianoche"

"Mulan"

"The One and Only Ivan"

"Tenet"

Mejor cortometraje

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"

Mejor cortometraje de animación

"Burrow"

"Genius Loci"

"If Anything Happens I Love You"

"Opera"

"Yes-People"

Mejor cortometraje documental

"Colette"

"A Concerto Is a Conversation"

"Do Not Split"

"Hunger Ward"

"A Love Song for Latasha"