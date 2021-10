Kirk: ´Vaya, eso es la muerte´, es lo que vi

El actor de "Star Trek" y tres compañeros de viaje se precipitaron a una altitud de 107 kilómetros (66,5 millas) sobre el desierto del oeste de Texas en la cápsula totalmente automatizada, y luego se lanzaron en paracaídas de manera segura de regreso a la Tierra. El vuelo duró poco más de 10 minutos.

| De derecha a izquierda Glen de Vries, Chris Boshuizen, William Shatner y Audrey Powers, caminan en la plataforma de aterrizaje.

"Lo que me has dado es la experiencia más profunda", le dijo un regocijado Shatner a Bezos después de salir por la escotilla, y las palabras se derramaron de él en un soliloquio casi tan largo como el vuelo. "Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo ".

Dijo que pasar del cielo azul a la absoluta negrura del espacio fue una experiencia conmovedora: "En un instante dices: ´Vaya, eso es la muerte´. Eso es lo que vi".

Shatner se convirtió en la persona de mayor edad en el espacio, eclipsando el récord anterior, establecido por un pasajero en una excursión similar en una nave espacial Bezos en julio, en ocho años.

El vuelo incluyó unos tres minutos de ingravidez y una vista de la curvatura de la Tierra.

Los fanáticos de la ciencia ficción se deleitaron con la oportunidad de ver al hombre más conocido como el comandante valiente y con principios de la nave estelar Enterprise ir audazmente a donde ninguna estrella de la televisión estadounidense ha ido antes. Internet se volvió loco, con Trekkies citando líneas favoritas de Kirk, incluyendo, "Riesgo: el riesgo es nuestro negocio. De eso se trata esta nave estelar ".

"Este es un momento de pellizco para que todos veamos al Capitán James Tiberius Kirk ir al espacio", dijo el comentarista del lanzamiento de Blue Origin, Jacki Cortese, antes del despegue. Dijo que, como muchos otros, se sintió atraída al espacio por programas como "Star Trek".

La NASA envió sus mejores deseos antes del vuelo, tuiteando: "Tú eres, y siempre serás, nuestro amigo".

El vuelo trajo un poder de estrella invaluable al negocio de turismo espacial de Bezos, dado su atractivo incorporado para los baby boomers, los observadores de celebridades y los entusiastas del espacio. Shatner protagonizó la serie original de televisión "Star Trek" de 1966 a 1969, cuando Estados Unidos corría hacia la luna, y pasó a aparecer en una serie de películas de "Star Trek".

Bezos es un gran admirador de "Star Trek" (el fundador de Amazon tuvo un cameo como extraterrestre en una de las películas posteriores) y Shatner viajó gratis como invitado.

Como favor a Bezos, Shatner llevó al espacio algunos tricorders y comunicadores de "Star Trek", una especie de iPhone del futuro, que Bezos hizo cuando tenía 9 años de edad. Bezos dijo que su madre los había salvado durante 48 años.

El propio Bezos llevó a los cuatro miembros de la tripulación a la plataforma de lanzamiento, los acompañó a la plataforma muy por encima del suelo y cerró la escotilla después de que subieron a bordo del cohete de 60 pies.

| Paracaídas transportan la cápsula de Blue Origin con los pasajeros hasta el puerto espacial.

BIENVENIDOS A LA TIERRA

Estaba allí para recibirlos cuando la cápsula flotó de regreso a la Tierra bajo sus brillantes paracaídas azules y rojos.

"Hola, astronautas. ¡Bienvenido a la Tierra! " dijo Bezos jubiloso mientras abría la escotilla de la cápsula New Shepard, llamada así por el primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard.

Shatner y los demás vestían trajes de vuelo ceñidos, ignífugos, de color azul real, no exactamente los estrechos y futuristas cuellos en V que la tripulación del Enterprise tenía en la televisión.

El actor dijo que estaba impresionado por la vulnerabilidad de la Tierra y la relativa astilla de su atmósfera.

"Todo el mundo en el mundo necesita hacer esto. Todos en el mundo necesitan ver ", dijo. "Ver el color azul pasar rápidamente, y ahora estás mirando hacia la oscuridad, esa es la cosa. La cubierta de azul, esta funda, esta manta, este edredón azul que tenemos alrededor, decimos: ´Oh, eso es cielo azul´. Y luego, de repente, lo atraviesas todo, y estás mirando hacia la oscuridad, hacia el negro. fealdad."

Shatner dijo que el regreso a la Tierra fue más estremecedor de lo que su entrenamiento lo llevó a esperar y le hizo preguntarse si iba a regresar con vida.

"Todo es mucho más poderoso", dijo. "Bang, esto golpea. Eso no se parecía en nada al simulador. ... ¿Podré sobrevivir a las fuerzas G? "

ES LO MÁS RUDO

Los pasajeros están sujetos a casi 6 G, o seis veces la fuerza de la gravedad de la Tierra, a medida que desciende la cápsula. Blue Origin dijo que Shatner y el resto de la tripulación cumplieron con todos los requisitos médicos y físicos, incluida la capacidad de subir y bajar varios tramos de escaleras en la torre de lanzamiento.

Shatner ir al espacio es "la cosa más rudo que creo que he visto", dijo Joseph Barra, un cantinero que ayudó a organizar las festividades de la semana del lanzamiento. "William Shatner está estableciendo el estándar de lo que puede hacer un hombre de 90 años".

El vuelo se produce cuando la industria del turismo espacial finalmente despega, con pasajeros a bordo de barcos construidos y operados por algunos de los hombres más ricos del mundo.

Richard Branson de Virgin Galactic viajó al espacio en su propio cohete espacial en julio.

realizado por Bezos nueve días después en el primer vuelo de Blue Origin con tripulación. El SpaceX de Elon Musk realizó su primer viaje privado a mediados de septiembre, aunque sin Musk a bordo.

La semana pasada, los rusos enviaron a un actor y un director de cine a la Estación Espacial Internacional para un proyecto cinematográfico.

Blue Origin dijo que planea un vuelo de pasajeros más este año y varios más en 2022. Sonando como el propio capitán Kirk, humano e idealista, la compañía dijo que su objetivo es "democratizar el espacio".

SUEÑO COLECTIVO

EL PODER DE LA IMAGINACIÓN

Shatner se abrochó junto a Audrey Powers, una vicepresidenta de Blue Origin y ex controladora de vuelo de la estación espacial de la NASA, y dos clientes de pago: Chris Boshuizen, un ex ingeniero de la NASA, y Glen de Vries de una compañía de software 3D. Blue Origin no divulgó el costo de sus boletos.

El vuelo elevó a 597 el número de humanos que han volado al espacio.

"El lanzamiento de hoy es un testimonio del poder de la imaginación, y no debemos perder de vista ese poder", dijo en un correo electrónico el astrofísico Adam Frank de la Universidad de Rochester.

"William Shatner puede ser ´solo un actor´, pero el Capitán James T. Kirk representa un sueño colectivo de un futuro esperanzador en el espacio que ´Star Trek´ y la ciencia ficción en general nos dieron a todos", continuó Frank. "Bezos le dio a Shatner un asiento en su cohete porque él, como millones de personas, se enamoró de ´Star Trek´ y su visión de una frontera ilimitada para la humanidad".

| William Shatner es recibido por Jeff Bezos al bajar de la cápsula Blue Origin.