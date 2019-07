Kevin Feige confirma películas de ´X-Men´ y ´Los 4 Fantásticos´

Marvel Studios se apoderó el fin de semana de la Comic-Con 2019 para revelar nuevos detalles sobre las diez producciones que formarán parte de la Fase 4 del MCU con estrenos previstos entre 2020 y 2021.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí, pues se confirmaron algunas películas que formarán parte de la inminente Fase 5, incluyendo cintas de los "X-Men" y "Los 4 Fantásticos".

En los momentos finales del panel de poco más de una hora de duración, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, bromeó sobre el hecho de que ya no le quedó tiempo suficiente para hablar de otros proyectos futuros de "La Casa de las Ideas" y mencionó de forma muy casual algunas secuelas y la incorporación al MCU de dos de las franquicias más populares de la editorial.

SORPRENDE AL PÚBLICO

"Hay un montón de cosas de las cuales no pudimos hablar hoy. No mencionamos que estamos haciendo ´Black Panther 2´. No mencionamos el hecho de que ´Guardianes de la Galaxia Vol. 3´ se acerca. No tuvimos oportunidad de hablar de ´Capitana Marvel 2´. Y ni siquiera tuve tiempo para hablar de ´Los 4 Fantásticos´... y no hay más tiempo para hablar de los mutantes", dijo Feige, ante una respuesta eufórica de parte de los asistentes.

La presentación de Marvel Studios en la SDCC 2019 cerró con el anuncio de otro proyecto de la Fase 5. Kevin Feige invitó al escenario al dos veces ganador del Premio de la Academia, Mahershala Ali, quien se reveló como el protagonista del reboot cinematográfico de "Blade", otro personaje que se incorpora por primera vez al MCU.

Diez proyectos anunciados como parte de la Fase 4 del MCU y sus respectivas fechas de estreno

>"Black Widow" (1 de mayo de 2020)

>"The Eternals" (6 de noviembre de 2020)

>"The Falcon and the Winter Soldier" (otoño 2020)

>"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (12 de febrero de 2021)

>"Loki" (primavera 2021)

>"WandaVision" (primavera 2021)

>"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (7 de mayo de 2021)

>"What If...?" (verano 2021)

>"Hawkeye" (otoño 2021)

>"Thor: Love and Thunder" (5 de noviembre de 2021)