Justifica violencia de su hijo

"Si la golpeó o no la golpeó sería por algo, ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie".

Al ser cuestionada sobre si perdonaría a Tefi ahora que su hijo está libre, la madre del actor de "Rebelde" se sinceró y dijo que no.

"Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Le quiero cortar.... no, mejor no digo qué le quiero hacer", expresó.

LE ERA ANTIPATÍCA

La señora no ocultó su antipatía por quien fuera pareja sentimental de su hijo, lamentó que por su culpa quedaron pobres, pues tuvieron que ayudar a su hijo a juntar el dinero que ella pedía, el cual ya le fue pagado por completo.

La madre de Eleazar precisó que cuando la conoció no le cayó bien, a pesar de que sólo fue un momento el que la trató.

"El día que la conocí no me cayó nada bien, algo traía que no me cayó bien, la vi nomás un rato y con un rato me bastó".

LO UTILIZÓ

Melissa Sánchez no cree que Steff haya estado enamorada de su hijo, más bien, considera que lo utilizó.

Eleazar Gómez fue el centro de atención en noviembre de 2020, cuando vecinos del edificio en el que vivía en la colonia Nápoles alertaron a las autoridades por una persona que estaba agrediendo a Tefi, su pareja, en uno de los departamentos. Se trataba del actor de Atrévete a soñar.

Fue llevado a prisión a finales de 2020 y puesto en libertad condicional cinco meses después, en marzo de 2021. Tomar terapia, resarcir el daño, ofrecer una disculpa, así como acudir a las autoridades a firmar cada determinado tiempo y estar lejos de Tefi fueron las condiciones de su libertad, mismas que deberá cumplir durante los próximos tres años.