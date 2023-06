Circulan videos de supuesta detención de JD Pantoja

Hasta el momento no se han dado más detalles al respecto; sin embargo, en el clip que se filtró a TikTok que el también influencer habría sido sorprendido con un arma, lo que causó que fuera aprehendido.

En las imágenes se puede apreciar al joven al lado de una motocicleta y con las manos en el aire, mientras que un policía se acerca a él, lo esposa y posteriormente lo lleva hasta una patrulla.

En tan solo cuestión de minutos, la grabación se hizo viral y causó gran polémica entre los usuarios; y es que algunos aseguran que las imágenes son cien por ciento reales, otros están convencidos de que se trata de un montaje para un videoclip o alguno de sus videos de YouTube; mientras que, los más escépticos niegan que se trate de JD ya que la persona que aparece no tiene algunos de los característicos tatuajes del cantante.

"No es Juan porque no tiene el tatuaje detrás del cuello", "De seguro es de algún video musical", "No es cierto", "Por favor, que no lo traten así", "Fuerza JD", "Eso es una parte de un video musical que saca el jueves", "No puede ser verdad, estoy que lloro", "Algo anda mal", "Ojalá que sea mentira", "Estoy más que convencida que es una broma", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.