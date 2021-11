Julio César Chávez, Jorge ´El Burro´ Van Rankin y Roberto Palazuelos, mostrarán sus mandamientos

VERSIÓN MASCULINA

Se trata de la versión masculina del show producido por Jorge Valencia; el protagonizado por Susana Zabaleta, Adela Micha y Rebecca de Alba lleva ya tiempo en los escenarios y recientemente se presentó también en la Ciudad.

"Muy pocas veces nos abrimos a contar nuestra historia real, cada quien por su lado, los que vamos a hacer en esta puesta, en entrevistas no hemos contado ni la mitad de lo que van a escuchar ahora", platicó "El Burro" Van Rankin", vía telefónica. "Esto es un rollo muy honesto, es un rollo teatral, sí, pero no es una obra, sino que cada quien cuenta su historia de vida. Es un juego de emociones. La verdad el público va a reír, pero también va a llorar con nosotros, porque las historias que vamos a contar son muy fuertes".

ENTRA AL QUITE "EL BURRO"

El actor y conductor de televisión platicó que originalmente Alex Lora iba a ser parte del elenco, pero finalmente el músico no pudo por cuestiones de agenda.

"Este proyecto se firmó hace más de un año, pero por la pandemia se tuvo que parar, y tengo que decir que originalmente iban a estar el campeón Julio César Chávez, Roberto Palazuelos y Alex Lora, sólo que Alex ya no pudo y me hicieron la invitación, lo cual se me hace increíble, porque voy a poder contar muchos episodios de mi vida", afirmó.

El espectáculo que dura alrededor de dos horas está dirigido a todo el público, no solo al público masculino, indicó Van Rankin, de 58 años, quien además, confirmó que la experiencia de preparar la puesta en escena junto a sus amigos ha sido divertida.

"Es un cero homofóbico, cero misógino, cero ofensivo, pero sí es muy reflexivo y divertido, es para hombres, mujeres y jóvenes", aseguró.

Las presentaciones de la puesta "Los Mandamientos de Un Hombre Chingón" arrancan el 24 de noviembre en Querétaro, mientras que a Guadalajara llega el jueves 9 del mes que entra al Auditorio Telmex, a las 21:00 horas.