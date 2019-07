"José José ha comenzado un nuevo tratamiento"

CIUDAD DE MÉXICO.-

El cantante José José no piensa volver pronto a México y además ha comenzado un nuevo tratamiento, eso fue parte de lo que el intérprete le contó al teléfono a su amigo Manuel Adrián.

El mes pasado, el cantante de boleros Manuel Adrián recibió una llamada de "El príncipe de la canción" cuando él estaba en un escenario y frente al público; el momento quedó grabado en video pero luego de compartirse en redes sociales hubo gente que se fue en contra del músico diciendo que se estaba colgando de un enfermo.

"Esto se tomó como que fue una farsa, algo que se provocó. Yo estaba trabajando en Casa regia en la tarde, yo estaba cantando", comenta Manuel en entrevista. "Él (José José) no sabía que yo estaba trabajando, yo no sabía que él me iba a hablar ni tampoco preví que mi RP iba a grabar la llamada", relata.

En la llamada el intérprete de "El triste" explicó, entre otras cosas, que por ahora no regresará a México; Manuel comparte que el artista se escuchaba bien. "Yo creo que le habla a quien quiere él, pero yo lo oí bien, malito de su garganta como está pero bien, platicando normal, yo no sé de dónde sacan que está enfermo. Me preguntó su hija '¿lo oyes coherente?' y yo lo oigo bien".

Cuando hablaron, Adrián le preguntó que cómo se encontraba a lo que el cantante le contestó: "'Bien', '¿estás en México?', 'no, estoy en un nuevo tratamiento' y estaba ahí Martín Urieta y se lo pasé en el teléfono para que hablaran", comentó.

Manuel Adrián explica que él y "El Príncipe de la canción" son amigos desde la década de los 70; aclara que periódicamente tiene comunicación con él, aproximadamente cada dos o tres meses. "Me ha hablado muchas veces. He ido en el coche, estado en mi casa, la última vez que nos vimos en mi casa fue en junio de hace dos años. Tengo muchas cosas con él pero que la gente piense lo que quiere, no lo hice por mal pero es alguien a quien quiero mucho", admite.

Después del revuelo que hubo en los medios, Adrián se comunicó con José José y, aunque no tuvo respuesta, explica que le dejó un mensaje en la contestadora.