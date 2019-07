´Joker´, tras el León de Oro en Venecia

El relanzamiento de la historia del Joker, interpretado por Joaquin Phoenix, competirá por el León de Oro en la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

El filme dirigido por Todd Phillips y que en su elenco cuenta con la participación de Robert De Niro, es uno de los más esperados de La Mostra, que se llevará a cabo del 28 de agosto al 7 de septiembre.

En la selección oficial anunciada ayer en Roma por su director Alberto Barrera, se dio a conocer que también participarán por el León de Oro: "Ad Astra", protagonizada por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga y Liv Tyler, con James Gray como realizador y "J´accuse", que representa el regreso del director Roman Polanski, quien ha enfrentado denuncias por abusos sexuales.

A su vez, el cineasta colombiano Ciro Guerra competirá por el máximo galardón del festival con "Waiting for the Barbarians", un filme basado en una novela del Nobel sudafricano J.M.Coetzee sobre el racismo en Sudáfrica y protagonizado por Johnny Depp y Robert Pattinson.

EN LA COMPETENCIA PRINCIPAL

También figuran los filmes "The Laundromat", inspirada en los Panama Papers y estelerizada por Antonio Banderas y Maryl Streep y "The Marriage Story", con Scarlett Johansson, ambas producciones de una plataforma de streaming y Hollywood.

El mexicano Guillermo Arriaga llevará a Venecia, aunque fuera de competencia, el filme "No one Left Behind", tras su último trabajo "The Burning Plain" ("Lejos de la Tierra quemada", 2008).

"Con muchísimo orgullo les comparto que nuestro trabajo´No one Left Behind´, que tuve la fortuna de escribir y dirigir, protagonizado por Danny Huston y @JorgeAJimenezV ha sido seleccionado fuera de competencia en el Festival de Cine de Venecia @la_Biennale", escribió el realizador en sus redes sociales.