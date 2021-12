John Legend y Michael Bublé confirmados en Las Vegas

El cantante John Legend, de 42 años, confirmó este lunes en redes sociales su residencia musical "Love in Las Vegas" en el Zappos Theatre del Planet Hollywood Resort & Casino, a partir de abril del próximo año.

El intérprete de "All of Me" realizará 24 fechas entre el 22 de abril y el 29 de octubre de 2022, y prometió a todos sus fans que la lista de canciones incluirá éxitos modernos y del inicio de su carrera.