J.K. Rowling señala acoso e intimidación

CONTRA SU CASA

"Tengo que asumir que @IAmGeorgiaFrost, @hollystars y @Richard_Energy_ pensaron que hacerme doxxing (revelar información personal y confidencial) me intimidaría para que no hablara en favor de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Deberían haber reflexionado sobre el hecho de que ahora he recibido tantas amenazas de muerte que podría empapelar mi casa con ellas, y no he parado de hablar".

Rowling se ha visto en medio de polémica desde junio de 2020, cuando fue acusada de transfóbica tras burlarse de un artículo en línea que usaba el término "personas que menstrúan" en lugar de la palabra "mujeres"; no obstante, ella se ha defendido de los señalamientos, y hasta escribió un ensayo para exponer su postura.

AGRADECE APOYO

En sus publicaciones recientes, la también cocreadora de la saga fílmica Animales Fantásticos agradeció el apoyo de los seguidores que reportaron la imagen a @TwitterSupport, así como a la Policía de Escocia por brindarle asistencia.

"En los últimos años he visto, horrorizada, cómo mujeres como Allison Bailey, Raquel Sanchez, Marion Miller, Rosie Duffield, Joanna Cherry, Julie Bindel, Rosa Freedman, Kathleen Stock y muchas, muchas otras, incluidas mujeres que no tienen perfil público pero que se han puesto en contacto conmigo para relatar sus experiencias, han sido objeto de campañas de intimidación que van desde ser acosadas en las redes sociales, ataques a sus empleadores, hasta doxxing y amenazas directas de violencia, incluida la violación.

MIEDO Y ANGUSTIA

"Ninguna de estas mujeres está protegida como yo. Ellas y sus familias se han visto sumidas en un estado de miedo y angustia por el único motivo de que se niegan a aceptar acríticamente que el concepto sociopolítico de identidad de género debe reemplazar al de sexo", añadió.

La autora y guionista indicó que considera que la mejor forma de demostrar que el movimiento trans no es una amenaza para las mujeres sería detener el acoso y las amenazas hacia ellas.

Una de las acusadas por Rowling, Holly Stars, quien es una popular drag queen y comediante con una serie propia en Amazon Prime, aseguró en una publicación en redes que ella y sus camaradas eliminaron la imagen tras haber sido inundadas con abusos y amenazas, de acuerdo con The Daily Mail.

PUBLICAN FOTO DE SU CASA

"Ayer publicamos una foto que tomamos en la casa de J. K. Rowling. Mientras apoyamos la foto, desde que la publicamos, hemos recibido una cantidad abrumadora de mensajes transfóbicos serios y amenazantes, por lo que hemos decidido eliminarla. #losderechostranssonderechoshumanos. Amor a nuestros hermanos trans", indicó Stars en su mensaje.

ELIMINAN SUS CUENTAS

Sin embargo, todo el foco mediático hizo que tanto Stars como sus acompañantes, Richard Energy, drag king y comediante en Londres; y Georgia Frost, actriz y estrella de programas de la BBC como Casualty, decidieran eliminar sus cuentas de Twitter.