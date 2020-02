Irrumpe comando armado en bar de Cuernavaca y secuestra al periodista Adrián Fernández

El periodista mexicano y director de la revista Perfil, Adrián Fernández, fue secuestrado por un comando armado la noche del miércoles 19 de febrero cuando se encontraba en un bar de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo a información recogida por algunos testigos, revelaron que un grupo de hombres fuertemente armados ingresaron al bar llamado México Lindo en el centro de dicha ciudad, donde asesinaron a un empleado del establecimiento para después llevarse a Fernández en contra de su voluntad, quien se encontraba celebrando su cumpleaños, publicó Radioformula.

El suceso fue dado a conocer por la organización Artículo 19, quienes además hicieron un llamado a las autoridades estatales para iniciar la búsqueda del periodista.

"Artículo 19 tiene conocimiento en la privación ilegal de la libertad del periodista y dueño de la revista Perfil, Adrián Fernández; quien fue sustraído del bar México Lindo por sujetos armados con uso de la fuerza, la noche del 19 de febrero en Cuernavaca.

"Artículo 19 exige a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México y a las autoridades estatales una efectiva coordinación y la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas para garantizar la localización inmediata con vida del periodista", escribió la organización en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento no se sabe nada del paradero de Fernández por lo que su esposa, Yessenia Balvas Fajardo, se manifestó frente a la Fiscalía del Estado de Morelos y pidió al gobernador Cuauhtémoc Blanco que intervenga para lograr encontrar con vida al periodista.

"No sé nada de él, estoy preocupada y he venido a pedirles que no dejen de buscarlo. Él es un buen hombre", dijo Balvas a los medios.