Instan a denunciar podas clandestinas

¨Es muy triste que estén arrancando las ramas sin ningún cuidado, es algo ilegal, pero no podemos proceder si no existe una denuncia.¨Eliacib Leija, Regidor Ecología y Medio Ambiente.

Aunque no existe ninguna campaña en contra de las podas clandestinas de árboles, la comisión de Ecología y Medio Ambiente en el cabildo de esta frontera pide a la población que detecte estas prácticas interponer una denuncia.

Principalmente con el interés de proteger los árboles de eucalipto y cítricos de las plazas, calles, avenidas u otros espacios públicos que han sido víctimas de podas no autorizadas.

Eliacib Leija Garza, titular del área, mencionó:

"No es justo lo que han hecho con estos árboles, es muy triste que estén arrancando las ramas sin ningún cuidado, es algo ilegal, pero no podemos proceder si no existe una denuncia, le pedimos a la población que se acerque a presidencia, a la dirección de medio ambiente, al vivero municipal, esto no puede continuar así".

EL MAÑANA ha denunciado este fenómeno principalmente con los árboles de eucalipto que han ganado popularidad como remedio ante enfermedades respiratorias y padecimientos relacionados al Covid-19.

LAS EVIDENCIAS

En colonias como Aquiles Serdán, Las Fuentes, Rodríguez y Anzalduas se han evidenciado fotografías de las lesiones provocadas por cuchillos, navajas, machetes, entre otras herramientas que utiliza la población para arrancar sus hojas y ramas.

Por lo que Leija Garza, insistió: "Sabemos que nuestro clima es muy cálido y por ello pocas son las especies que sobreviven, los eucaliptos y los cítricos deben ser tratados con respeto".

Incluso particulares...

Cuando un ciudadano pretende podar o talar un árbol debe solicitar un permiso ante la dirección de ecología y medio ambiente, además de contar con un estudio, así como asesoría del vivero municipal para determinar el porcentaje de ramas que deben cortarse.

Pero hasta el momento, no se ha recibido ningún permiso ni solicitud para la tala durante todos los meses que han transcurrido de contingencia. "Quizá la gente lo haga por desconocimiento, pero es importante que tome conciencia, los árboles son muy importantes, por eso insistimos en que denuncien, ahorita en vacaciones habrá guardias, personal que pueda atender los reportes, no estamos en contra de las podas pero deben ser moderadas para tener un equilibrio ambiental", puntualizó.