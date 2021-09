Instagram, nueva medida de seguridad para jóvenes

La red social acaba de dar a conocer que, a partir de la fecha de nacimiento podrá crear una experiencia más segura y privada para los jóvenes por lo que en las próximas semanas comenzará a pedir a las personas que compartan su fecha de nacimiento con la plataforma si aún no lo han hecho.

"Esta es información esencial para que Instagram pueda crear nuevas características de seguridad para los jóvenes y brindar las medidas adecuadas para sus grupos de edad", compartió la compañía.

Instagram explicó además que si bien tiene esta información sobre la mayoría de sus usuarios, ahora está presentando dos nuevas formas para que las personas marquen su fecha de nacimiento:

Cuando abra Instagram se les mostrará una notificación varias veces en la parte superior de la pantalla, y si aún no ingresa su fecha de nacimiento, deberá hacerlo después de un tiempo para poder continuar usando la plataforma.

Para ver publicaciones con contenido sensible deberá compartir su fecha de nacimiento si no lo ha hecho antes. Las pantallas de advertencia no son nuevas para Instagram, sin embargo, antes no se requiere la fecha de nacimiento para ver este contenido.

Más seguridad para los menores

Al respecto de estos cambios Pavni Diwanji, vicepresidente de productos para jóvenes, señaló: "Hemos sido claros en que queremos hacer más para crear experiencias más seguras y privadas para los jóvenes. Para lograrlo, es necesario saber la edad de todos los usuarios de Instagram y comenzamos a solicitar a los usuarios que compartan su cumpleaños con nosotros en caso de que no lo hayan compartido anteriormente".

La intención de la red social es agregar funciones de seguridad para los jóvenes que ayuden a garantizar una experiencia adecuadas al grupo de edad adecuado.

Pero más allá de eso el ejecutivo recordó que ya han hecho otros cambios recientes, por ejemplo, en marzo pudieron un filtro para evitar que los adultos envíen mensajes a personas menores de 18 años que no los siguen, y el mes pasado comenzaron a establecer de forma predeterminada las nuevas cuentas que pertenecen a personas menores de 16 años en un entorno privado.

Ahora, a partir de conocer la fecha de nacimiento, la compañía podrá personalizar la experiencia y aplicar los cambios recientes para restringir las opciones de orientación de anunciantes para audiencias menores de 18 años, a más personas.

Sobre la posibilidad de que les compartan información falsa Diwanji dijo: "Reconocemos que algunas personas pueden darnos la fecha de nacimiento equivocada y estamos desarrollando nuevos sistemas para solucionar este problema. Como comunicamos recientemente, estamos usando inteligencia artificial para estimar cuántos años tienen las personas en función de las publicaciones de 'Feliz cumpleaños'. En el futuro, si alguien nos dice que tiene más de cierta edad y nuestra tecnología nos dice lo contrario, le mostraremos un menú de opciones para verificar su edad. Este trabajo aún se encuentra en las primeras etapas y esperamos compartir más información próximamente".