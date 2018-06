Insisten Charros por Villanueva

Guadalajara, Jalisco

En el beisbol profesional hay algo que se llama "tampering", que significa que un equipo no puede hablar o negociar con algún pelotero que no le pertenezca y René Arturo Rodríguez, presidente de los Yaquis de Ciudad Obregón -a quien responde Villanueva en el beisbol invernal- critica que Charros de Jalisco que no han ocultado sus ganas de tener a Christian Villanueva.

A poco más de un mes para que se realice el draft de jugadores nacionales y extranjeros (19 de julio), le cierra las puertas a una posible negociación por el pelotero de Guadalajara.

"Ha sido tema que un servidor ha expuesto en la asamblea y es un tema que en lo personal lo he tocado en par de ocasiones con Armando Navarro y Salvador Quirarte. Así como ellos lo quieren usar para una publicidad positiva, nosotros tenemos una publicidad negativa cuando escuchamos ese tipo de declaraciones", explicó Rodríguez.

>> ¿Hay alguna negociación entre Yaquis y Charros por Villanueva?

"Al momento es cero. Tenemos que esperar unos meses para poder tocar nombres de jugadores de esa calidad".

El directivo de los Yaquis pidió a Quirarte que se abstenga de hablar con Villanueva, luego de que el directivo de los Charros estuvo con el beisbolista en las actividades extra deportivas de Grandes Ligas en la serie que se realizó en Monterrey entre los Padres y los Dodgers.

"Fue un tema. Acaba de haber una asamblea hace poco acá en Ciudad Obregón y lo toqué personalmente con Salvador, que de favor se abstuviera de tener relaciones y atenciones con Christian", señaló.

El 5 de abril de este año, la revista Puro Beisbol publicó que desde el invierno pasado (temporada 2016-2017), los Charros habían ofrecido a Japhet Amador, Agustín Murillo, Amadeo Zazueta y dinero en efectivo por Villanueva.

"Me molestó que unas platicas que tuvimos con Charros se publicaran en páginas o tuits, lo que consideré inoportuno y se lo hicimos saber a Charros. Sí he recibido propuestas, pero lo repito, no está en movimiento Christian Villanueva", comentó Rodríguez.