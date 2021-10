Inés Gómez Mont niega enriquecimiento ilícito... pero regalaba bolsas de 4 mdp

De manera particular, la conductora de "Los 25+" compartía fotografías en las que modelaba sus bolsos, mismos que, en algunos casos, alcanzan precios de más de los cuatro millones de pesos, si acaso se pueden conseguir dada su exclusividad.

Ejemplo de ello es un bolso de la marca francesa, Hèrmes, modelo Dymond Hymalaya Birkin, el cual, según el periódico "El Español", no suele venderse de manera pública.

Este, según el rotativo, ronda entre los 100 y 150 mil dólares, es decir, entre dos y tres millones de pesos.

Su principal característica, expone el rotativo, es que además de que es usado por un puñado de celebridades a nivel mundial, tales como Jennifer López, Kim Kardashian y Victoria Beckham, es que es hecho a partir de piel de cocodrilo, en tanto que la primera edición del bolso contenía incrustados un diamante de oro blanco de 18 quilates incrustado en su cierre, sin embargo, se desconoce si el de Gómez Mont y el que portan demás famosas incluya este este detalle.

Otro de sus bolsas exhibidas, también de la marca francesa, es una Birkin 35 hecha a base de piel de cocodrilo y que en su precio comercial alcanza el millón y medio, pero debido a su escasez es encontrado por internet por hasta cuatro millones 684 mil pesos, aunque de uso.

Según la revista Forbes, los bolsos Birkin son tan codiciados y cuentan con un stock tan limitado que, una de las formas de adquirirlo es por casas de subastas, donde se llegan a vender por 125 mil dólares, unos dos millones y medio de pesos.

Razón por la que, según expertos consultados por la publicación, las personas que adquieren uno de estos bolsos, lo suelen ver como una inversión pues al revenderlo pueden obtener hasta un 120% de su valor original.

Sin embargo, la conductora, además de comprar objetos de este tipo para ella, también los obsequiaba.

Muestra de ello es que en 2014 publicó una fotografía con Galilea Montijo, también conductora, a quien le regaló un Birkin 35 en Navidad.

"Manaaa me encantó verte con el detalle que te di en Navidad", escribió.

No obstante, y pese a que Hèrmes pareciera ser su marca predilecta, de acuerdo a la cantidad de imágenes subidas a sus redes sociales, la conductora también solía posar, hasta que fue notificada por las autoridades, con bolsos de Balenciaga, Chanel y Gucci que van desde los mil dólares, es decir, unos 20 mil pesos, pero que incrementan su valor exponencialmente.

Pese a los artículos exclusivos, Inés Gómez Mont publicó un comunicado a finales de septiembre, en el que aseguró que no posee grandes cantidades de dinero y criticó que se le comparara con un narcotraficante.

"Para ser clara, jamás he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de contrato oy mucho menos he visto ni tenido tres mil millones de pesos en la vida", escribió.

Gómez Mont vive con temor por órdenes de aprehensión

La conductora y socialité, Inés Gómez Mont, acusada de enriquecimiento ilícito junto con su esposo Víctor Álvarez Puga, dijo que tiene miedo ante la solicitud de más órdenes de aprehensión en su contra.

Las acciones penales en su contra, asegura, "ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y Prodecon".

Gómez Mont y su esposo están acusados de presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos que acumulan una cantidad de 3 mil millones de pesos y estar relacionada con el narcotráfico.

Además, la exconductora de "Ventaneando" denunció que "estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto".